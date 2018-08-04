Atom Bombası Sonrasında İnsanlar Kobay Gibi Kullanıldı

Hiroşima'ya atılan 'Little Boy' atom bombasından sağ kurtulan kadınlardan Setsuko Thurlow, 73 yıl sonra o günleri tüm gerçekçiliği ile anlatıyor. Anlattıkları ile o günleri tekrar yaşatan Setsuko, bazı gerçekleri daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Dünya, 73 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'ye Amerikan nükleer bombalarının atılması ile sarsıldı. 73 yıl önce bombardıman sırasında orada olan ve hayatta kalanlar o dönemde yaşananları tüm gerçekçiliği ile gözler önüne seriyor. 1945 yılında Amerika’nın attığı nükleer bombadan sağ kalan Setsuko Thurlow ile yapılan bir röportaj, patlamayı ve patlama sonrası yaşananları gözler önüne seriyor.

Sophie Shevardnadze’nin sunuculuğunu yaptığı programda, hayatta kalan Setsuko Thurlow’a patlama sonrasında yaşadıkları sorulduğunda kan donduran gerçekler ortaya çıkıyor. Patlamanın ardından insanların resmen eridiğini, yaralıların ise hemşire ve doktor olmadığı için hayatta kalmak için uzun süre yardım beklediklerini söylüyor. Ayrıca patlamadan sonra Setsuko’da olduğu gibi hayatta kalan insanlarda saç dökülmesi, iç kanama gibi benzer problemler görüldü. Sunucunun, Amerika’nın askerlerini kurtarmak için bunu yaptığını söylemesine karşı ne yorumda bulunduğu sorulduğunda ise, bunun bir Amerikan efsanesi olduğunu, zaten yiyecek ve içecek konusunda Japon askerlerinin sıkıntı çektiğini ve geri çekileceklerini söylüyor. Ayrıca çoğu tarihçinin bu bombanın atılmasının hiç bir gerekliliğinin olmadığını söylediklerini de sözlerine ekliyor.

Kan donduran bir başka konu ise, Amerika Birleşik Devletleri ABCC'yi (Atom bombası kaza komisyonu) kurdu ve hayatta kalanlar bu komisyonun tıbbi anlamda bir umut olabileceğini düşünerek sevindiler. Fakat bu komisyonun tek amacının hasta olan insanlara yardım etmek değil, radyasyonun etkilerini araştırmak olduğu anlaşıldı. Hayatta kalanlar yaşanan onca kötü günler sonrasında bir de bu komisyonun çalışmaları ile kullanıldıklarını ve adeta bir kobay olduklarını düşünmeye başladılar.

Bununla da kalmayıp, medya organlarının Japonya’daki gerçekçiliği açığa çıkarmasının önüne geçildi, hatta bazıları şirketlerini kapatmaya zorlandı. Ardından hayatta kalan insanlar yaşananlar ile ilgili yazmaya, tıbbi çözümler üretmeye ve fotoğraf, video çekmeye başladı ama bunların hepsi toplanarak Amerika’ya gönderildi. Çünkü atom bombası ile bir zafer kazandığını düşünen Amerika’nın bunların üzerini kapatması gerekiyordu. Günümüzde tüm dünyayı yok etmeye fazlasıyla yetecek binlerce nükleer bomba bulunuyor.