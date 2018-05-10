Iron Man ile Kaptan Amerika'nın Neden Bir Araya Gelmedi?

Senarist Christopher Markus ve Stephen McFeely, Infinity War'daki ilk planlarının Iron Man ile Kaptan Amerika'yı birleştirmek olduğunu, fakat bunun film içindeki çatışmaları yavaşlatacağı için gerçekleşmediğini söyledi.

Avengers: Infinity War’ın yazarları olan Christopher Markus ve Stephen McFeely, şimdiden sinema tarihine geçmeyi başaran film hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yahoo Entertainment’a konuşan McFeely, Infinity War’ın ilk taslağında uzun süredir araları açık olan Kaptan Amerika ile Iron Man’ı bir araya getirdiklerini söylerken, fakat bu birleşmenin film içindeki çatışmaları ve sürükleyiciliği bozduğu için final senaryosunda yer almadığını söyledi.

Bir diğer senarist olan Christopher Markus ise farklı bir senaryo taslağında Spider-Man’in uzaya gitmediğini, onun yerine Iron Man ve Doctor Strange’e Falcon’un eşlik ettiğini söyledi. Hemen hemen her taslaklarının son derece ilginç ve eğlenceli olduğunu dile getiren Markus, yine de hedefledikleri duygusallığa ulaşmaları için Tony ile Spider-Man arasındaki özel bağı kullanmaları gerektiğini söyledi.

Avengers: Infinity War her ne kadar Thanos’un zaferi ile sonuçlanmış olsa da filmi izlemeye gidenlerin neredeyse tamamı, beklentilerini karşılayan bir yapımla karşılaştı. Son derece kalabalık bir kadroya sahip olmasına rağmen karakter çatışmalarını, duyguları ve aksiyonu izleyiciye dibine kadar hissettiren film, gişede elde ettiği başarı ve eleştirmenlerden aldığı yorumlarla da ne kadar iyi olduğunu kanıtladı.