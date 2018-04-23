Avrupa Birliği Komisyonu, bir süredir Apple’ın Shazam’ı satın alması ile ilgili detayları inceliyordu. Bugünlerde olayın detayına inen AB, anlaşmayı derinlemesine soruşturacağını duyurdu.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz Şubat ayında Apple-Shazam anlaşması ile ilgili endişelerinin olduğunu ifade etmişti. Şimdilerde olayı incelemeye başlayan Avrupa Birliği, teknoloji devi Apple’ın Shazam müzik uygulamasını satın alma anlaşmasını inceleme altına aldığını bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi Margrethe Vestager, bugün erken saatlerde yayınlanan basın açıklamasında, “Son yıllarda müzik dinleme hizmetlerini kullanan insanların, müzik dinleyiş biçimleri önemli ölçüde değişti. Araştırmamız, müzikseverlerin cazip müzik akışı tekliflerinden yararlanmaya devam etmesini ve bu tekliflerin Apple-Shazam anlaşması ile birlikte azalmaması gerektiğini savunuyor” ifadelerinde bulundu.

Konu hakkında çeşitli haber yayınlarında bulunan bültenler, Apple ve Shazam’ın alanlarının en iyisi olduklarını ve bu anlaşmanın faydalı olacağını belittiler. Avrupa Birliğinin bu birleşmeden endişe duymasının sebebi ise yapılan bu anlaşmanın, müzik piyasasındaki seçenekleri azaltacağını ve rekabetin olumsuz etkileneceğinin düşünülmesiydi. Şimdilerde anlaşmayı inceleyen AB komisyonu, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendirme altına aldı. Komisyonun herhangi bir yanlış görmesi durumunda ise anlaşma bozulabilecek.