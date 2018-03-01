Avrupa Birliği son yayınladığı 'öneri' niteliğindeki bildiri sonrasında, sosyal medya platformlarının yönetimlerini sertçe uyardı.

Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli tavsiye niteliğinde uyarılar yayınlayan ve sosyal medya mecralarındaki illegal söylemlerin engellenmesi için Google, Facebook ve Twitter gibi platformlara tavsiye niteliğinde bildirgelerde bulunan Avrupa Birliği, bu kez daha sert çıktı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan açıklamada, sosyal medyada yer alan nefret söylemleri, pedofili içerikleri ve terörizm yandaşı paylaşımların en geç 1 saat içerisinde sosyal medyadaki görünürlüğünü engeller şekilde silinmesi gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, gerekirse içeriklerin yasa dışı olduğunu tespit edecek yapay zekaların kullanılmasını, bu yeterli olmayacaksa da bu işle bil fiil uğraşacak bir ekibin proaktif bir biçimde çalışması gerektiği belirtildi.

Elbette Avrupa Birliği'nin bu sosyal medya platformlarının işleyişine müdahil olma hakkı ve şansı bulunmuyor. Bununla birlikte 'tavsiye' niteliğinde yapılan bu açıklamanın aba altından sopa göstermek olduğunu söyleyebiliriz. Sizce Avrupa Birliği'nin bu açıklaması illegal paylaşımların önünü kesebilecek mi?