Apollo 11 Görevinden 48 Yıl Sonra Gelen Enfes Video!

20 Temmuz 1969. İnsanlık tarihinde uzay çağının başlangıcı, uydumuz Ay’ın yüzeyine ilk inişimiz. 48. yılında, NASA arşivlerinden mükemmel bir videoyla Apollo 11 ekibinin tarih yazdığı anlara tanık olun.

Bundan 48 yıl önce hükümet tarafından büyük bir baskı altına alınıp, dönemin ABD Başkanı Kennedy tarafından Ay görevine zorlanan NASA, uzun yıllar boyu harcadığı emeklerin karşlılığını almış ve Ay yüzeyine ilk kez insan göndermeyi başarmıştı.

Apollo 11’in astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay modülünden inerek Ay yüzeyindeki ilk adımları attılar. Tüm dünya onlardan iyi bir haber bekliyor ve radyolardan, televizyonlardan heyecanla görevi takip ediyordu. Bugünün teknolojisi o günlerde kullanılabilseydi hiç şüphesiz görüntüler çok daha etkileyici olacaktı. Ancak gene de üzerinden yarım asır geçen bu tarihi anı, bu görüntülerle anmadan olmazdı.

NASA ise Apollo 11 görevinin 48. yılını kutlamak için arşivlerinde bugüne kadar sır gibi sakladığı görüntüyü yayınladı. Görüntülerde hemen sonrasında “Bu benim için küçük fakat insanlık için büyük bir adım” sözlerini sarf edecek Neil Armstrong’u ve ekip arkadaşı Buzz Aldrin’i Eagle Ay modülünden inerlerken görüyoruz.

Görüntüleri doğrudan NASA arşivlerinden izlemek için şuraya, Youtube’da daha önce yayınlanmış versiyonu için sizi aşağıya davet edelim: