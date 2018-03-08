Ayyıldız Tim, Xabi Alonso’nun Instagram Hesabını Hackledi

Futbol kariyerini noktalayan ünlü futbolculardan Xabi Alonso’nun Instagram hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

Kariyerinde Liverpool, Real Madrid, Bayer Münih gibi takımlarda forma giymiş ünlü futbolcu Xabi Alonso’nun 4 milyon takipçi sayısına sahip Instagram hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi, sonrasında hesap üzerinden Fenerbahçe ve Afrin’le ilgili paylaşımlar yapıldı.

Ayyıldız Tim, gönderilerin altına “Real Madrid’le olan sözleşmemi feshedip Fenerbahçe’ye gelmeye karar verdim çünkü Afrin’de, Türk askerlerine destek olmak istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Sonraki paylaşımda “Hesabınız Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldıktan sonra bir diğer paylaşımda ise “Başta Vatana Binlerce Kahraman evlat yetiştiren, Cennet Ayaklarının altında olan Şehit ve Gazi Annelerimiz olmak üzere Tüm Kadınların, Emekçi Türk kadınının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” denildi.

Instagram hesabı, olayın ortaya çıkmasının ardından Xabi Alonso'ya tekrar iade edildi ve söz konusu paylaşımlar oyuncu tarafından kaldırıldı.