Bakanlık: Facebook ve Twitter Gibi Ağlarda Türk Kullanıcıların Verileri Türkiye'de Barındırılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'deki bilişim altyapısının yerelleştirilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Bir süredir devlet kanadından gelen açıklamalarda Türkiye'deki internet verilerinin Türkiye'de bulunan veri merkezlerinde tutulması konusuna dikkat çekiliyordu. Bu durum üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin internet altyapısın yerelleştirilmesi konusunda çalışmaların başladığını söyledi.

Konuyla ilgili verilerin ülkemizde barındırılmasına dikkat çeken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, öncelikli hedefin Facebook, Twitter ve Instagram gibi ağlarda Türk kullanıcıların verilerinin Türkiye'de tutulması olduğunu böylelikle de vatandaşların bilgilerinin daha güvende olacağını açıkladı. Bakan bununla ilgili olarak yerli veri merkezlerinin kurulması çalışmalarının hızlandırıldığını belirtti.

Aynı zamanda Arslan, yerli veri merkezlerinin sayısının artmasıyla birilkte ortaya çıkan istihdam ihtiyacına bağlı olarak yeni iş fırsatları açılacağını da söyledi.