Bakanlıktan E-Devlet Soyağacı Uygulaması Hakkında Açıklama!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, E-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti ile ilgili çalışma başlattıkları yönündeki iddiaları reddederek sürecin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiğini belirtti.

E-Devlet sistemi olan turkiye.gov.tr üzerinden başlatılan soyağacı sorgulama hizmeti devreye girdikten sonra vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşmış, E-Devlet işlemlerinin aksamasına ve yavaşlamasına neden olmuştu. Yaşanan sorunlar nedeni ile soyağacı sorgulama işlemleri askıya alınmış ve hizmet yeniden açıldığında bir kota belirleneceği söylenmişti.

Açıklanana göre E-Devlet sistemine soyağacı sorgulama işlemlerinin başlatıldığı gün 4 milyon vatandaş giriş yaptı. Bu da normal şartlarda günlük 1-1.5 milyon ziyaretçisi olan sistemde yaşanan aksaklıkların nedenini özetliyor. Sistemin askıya alınmasının ardından bazı iddialar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın konu ile ilgili harekete geçtiğini belirtmişti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sistemdeki sorunların giderilmesi için konu ile ilgili bir çalışma başlattığı iddialarına karşılık bir açıklama yapan Bakanlık, kendi alt yapılarında herhangi bir sorun olmadığını, sorunun giderilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yetkili olduğunu ve çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakanlık, soyağacı sorgulama işlemlerinin tam olarak ne zaman yeniden başlayacağı hakkında net bir bilgi vermese de hizmetin en kısa sürede yeniden başlayacağını belirtti. Sistemler yeniden aktif edildiğinde vatandaşlar alt ve üst soyağacını kolay bir şekilde sorgulayabilecekler. Sorgulama işletimini gerçekleştirmek için yapmanız gereken şey, e-Devlet sistemine girdikten sonra nüfus bilgilerinizi güncellemek ve ilgili sekmeye ulaşmak olacak.