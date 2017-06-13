Tatilinizin İlk Bağımlılık Yaratacak Oyunu: Balls VS Blocks

VooDoo tarafından geliştirilen Balls VS Blocks, oyuncuları hem hırs küpü haline getirecek hem de onlarda bağımlılık yaratacak türde bir oyun.

Hazır yaz gelmişken ve de okullar tatile girmişken, alternatif mobil oyunlar kimse için fena olmaz değil mi? Az önce denk geldiğim ve sizlerle paylaşmak istediğim eğlenceli bir oyunu tanıtmak istedim: Balls VS Blocks.

Mantığından bahsedecek olursak, yılan şeklinde toplardan oluşan karakterinizi olabildiğince ilerletmeye çalışacağınız oyunda, karşınıza çıkan topları toplayıp rakamlardan oluşan duvarlardan olabildiğince az hasar alarak geçmeye çalışacaksınız. Çarptığınız topların üzerinde görünen rakam kadar top kazandığınız oyunda, yolunuza çıkan duvarların üzerindeki rakamlar, çarptığınızda bir o kadar topu kaybedeceğiniz anlamına geliyor. Eğer yılanınızdaki top sayısı duvardaki rakamdan azsa oyun sonlanıyor ve maceranıza baştan başlıyorsunuz.

Aranızda belki denk gelen vardır fakat indirme sayısına baktığımızda oyunun henüz yeni yeni bilinirlikte olduğunu söyleyebiliriz. iOS ve Android için indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.