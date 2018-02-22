Bambaşka Amaçlarla Üretilen ve Başarılı Olan 11 Ürün

Her gün pek çok aracı ve malzemeyi farklı sorunlarımızı çözmek amacıyla kullanıyoruz. Peki yaygın olarak kullanılan bazı ürünlerin aslında bambaşka şeyler için üretildiğini söylesek?

İster inanın ister inanmayın, gün içinde kullandığımız ve dünyanın her köşesinde aynı amaçlarla üretilen onlarca ürün, size oldukça alakasız gelecek şeyler için üretildiler.

Buluşlar hayatı kolaylaştırmak içindir, ama bazıları gündelik amaçlarla değil, tıpa, uzay bilimine ve daha pek çok alanda insanlığa hizmet etmek için yapılıyorlar. Örneğin sakızların yeni bir kauçuk türü geliştirilmek için es kaza keşfedilmesi gibi.

İşte gündelik hayatımızın parçası olan ve aslında bambaşka amaçlarla üretilen 11 şey:

11. Ses kayıt cihazından kalp piline:

Aslında bilim insanlarının ilk amacı kalbin sesini kaydetmek için kullanılacak olan bir cihaz geliştirmekti. Zaman içinde bu düşünce hayat kurtaran bir buluş haline geldi.

10. Gaz bezinden hijyenik kadın pedine (Kotex):

Günümüzün en büyük hijyenik kadın pedi üreticilerinden olan Kotex, dünyanın savaşlarından kırıldığı 1950'li yıllar öncesinde yaraların hızlı şekilde iyileşemesini sağlamak için temizlik ve gaz bezi üretiyordu.

9. Kauçuktan sakıza:

Endüstriyel alanda kullanımı için yeni ve dayanıklı bir kauçuk geliştirmek isteyen bilim insanları, günümüzün en ucuz ve popüler gıda ürünü olan sakızı icat etmişlerdi. Herhalde laboratuvarda birisi çaktırmadan ağzına atıp üzerine meyve ısırmış olacak.

8. Duvar kağıdından balonlu ambalaj korumasına:

Al Fielding ve Marc Chavannes iki mühendisti ve ev dekorasyonu için duvar kağıtları tasarlıyorlardı. Duvar kağıdı olarak tasarladıkları bir ürün küresel çapta stresin bir numaralı düşmanı olan balonlu ambalaj naylonuna dönüştü.

7. Ameliyat aletlerinin koyulduğu steril sıvıdan, ağız çalkalama suyuna (Listerine):

Evet yanlış okumadınız. Listerine firması 135 yıl önce ameliyat masalarının yanında bulunan alet kutularının içindeki steril sıvıları üretiyordu. Yani bugün ağzımızın hijyeni için kullandığımız o madde, ameliyat aletlerini temiz tutmaya yarıyordu.

4. Antidepresan ilaçtan Coca-Cola'ya:

Günümüzün sağlığa etkileri açısından en çok tartışılan ticari gıda ürünü Coca Cola, aslında morfin bağımlılığını azaltmak, baş ağrılarını önlemek ve kaygı durum bozukluğu (anksiyete) gibi durumlara karşı ilaç olarak üretilmişti. O tarihlerde hiçbirimiz hayatta değildik.

3. Temizlik malzemesinden oyun hamuruna (Play-Doh):

1930'lu yıllara gelindiğinde Cleo McVickers tarafından icat edilen oyun hamuru Play-Doh, günümüzün en çok satan oyuncaklarından birisi. Ancak ilk plan, onu bir duvar temizlik mazemesi olarak piyasaya sürmekti. Birisi slime mı dedi? O da aslında bir kıvam koyulaştıcı olan boraks ismindeki maddeyle üretiliyor.

2. Tıbbi aletten tirbuşona:

Şişeler içinde uzun süreler boyunca muhafaza edilecek her şey için çözüm aracı olan tirbüşonlar, aslında savaşta kurşun yiyen askerlerin vücutlarından o kurşunları çıkartmak için kullanılan tıbbı alet olarak dizayn edilmişti.

1. Roket malzemesinden WD-40 spreyine:

Her araç sahibinin aşina olduğu bu küçük sprey kutular, aslında roket bilimi vasıtasıyla hayatımıza girdi. WD-40, füzelerin ve roketlerin atmosferde kolayca yol almalarını sağlamak için üretilmişti.