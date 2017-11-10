Başbakan Yardımcısı Akdağ: Sabah 4'lere Kadar Narcos İzledim

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sabahlara kadar Narcos izlediğini açıkladı.

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İspanya’nın başkenti Madrid’de Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından düzenlenen “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri” başlıklı toplantıya katılan Akdağ, toplantı sırasında Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele koordinasyonunun da kendisine bağlı olduğunu belirtti.

Akdağ açıklamalarının devamında, bu konuda tecrübe sahibi olabilmek için dünyaca ünlü Netflix dizisi Narcos’un 3 sezonunu kısa süre içerisinde sabah 4’lere kadar izlediğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ gibi siyasetle uğraşan insanların bu tarz diziler ve filmler izlediğini bir türlü düşünemiyoruz. Halbuki onlar da bizim gibi bu tarz eğlence içeriklerinden memnun olabiliyorlar. Elbette Akdağ burada işin bilgi kısmını tercih etmiş olsa da, zevk almadan 3 sezon izleneceğini sanmıyorum.

Narcos’un Hikayesi

Narcos, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın gerçek hayatını anlatan bir Netflix dizisi. Dizide dünya çapında organize olmuş bir uyuşturucu şebekesini çökertmeye çalışan kolluk kuvvetleri konu ediliyor.

Dizinin yeni sezon için hazırladığı reklamlarda ülkemizin ünlü ismi Nusret’te yer almıştı. Nusret, Narcos’ta büyük uyuşturucu baronlarına et servis ediyordu.