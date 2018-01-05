Dünyanın açık ara en büyük işlemci üreticisi Intel, tahtını kayıp mı ediyor? Küresel çapta neredeyse son 10 yıldır üretilen ve tüketiciye sunulan bütün işlemcilerde Meltdown ve Spectre adı verilen iki güvenlik açığı tespit edildikten sonra CEO Brian Krzanich, şirketteki bütün hisselerini sattı.

Bilgisayarlarla başlayan gelişmiş işletim birimleri ve entegre devreler, zamanla mobil cihazlara da geçiş yaptı. Artık hayatımızın her dakikasında bilgisayar temelli işlemcilere sahip cihazlar kullanıyoruz. Kullanmamızda elbette sakınca yok, fakat bu cihazlar artık bizim hakkımızda bizden daha çok şey biliyorlar. Teknoloji sektörlerinde nam salmış pesimist bir bakış açısı vardır: Dijital olan her şeyin bir açığı bulunur.

Bu nedenle, kişisel verilerimizin güvenliği konusunda endişe duymak ve hizmet satın aldığımız firmalardan güvenlik önlemleri talep etmek hakkımızdır. Intel ve AMD gibi dev üreticiler, sistemlerin çekirdek arabirimlerinde güvenlik duvarları inşa ederler. Böylece dış tehditler veya bilgisayar korsanlarının sistemlere sızmasını engellemeye çalışırlar.

Her şey buraya kadar güzel geliyorsa, bu hafta başında keşfedilen ve tüm sektörü ayağa kaldıran Meltdown ve Spectre açığını da dikkate almak gerekiyor. Sanıyoruz ki Intel başta olmak üzere tüm üreticilerin korkulu rüyası gerçekleşti. Son 10 yıldır üretilen bütün işlemcilerin neredeyse hepsinde keşfedilen bu açıklar, resmen hırsızlara yol gösteriyorlar. Nitekim bu işlemcileri kullananlar sadece bireyler değil, kurumlar, şirketler, devlet daireleri ve bakanlıklar... Listeyi bu şekilde uzatabilirsiniz. Meltdown ve Spectre açığına ilişkin yazdığımız içeriği okumak için:

Intel’in CEO’su Brian Krzanich, tarihin en büyük teknolojik krizlerinden birinin başlangıç dönemine girdiğimizin elbette farkında. Ancak kendisi ortaya çıkan açıklardan bağımsız olduğunu söyleyerek, şirketteki bütün hisselerini sattı. Fakat hisse satışlarının planlanma süreci bile bu açıklar fark edildikten sonra başlamıştı.

Intel’in şirket sözcülerinden birisi konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamada satış işlemlerinin söz konusu hatalarla ilişkisi olmadığı vurgulandı. Hatta satış işlemlerinin, açıkların fark edilme döneminden çok önce 30 Ekim 2017’de planlandığı söylendi. Fakat hisselerin neden satıldığı ya da neden böyle bir karar alındığı konusunda açıklamada bulunulmadı.

Bir dakika durup düşünmek gerekiyor. Kim ya da hangi CEO, 39 milyon doları aşan hisselerini satsın?

Normal şartlarda Intel’in 9 Ocak’ta Meltdown ve Spectre konusunda açıklama yapmayı planladığından bahsediliyor. Fakat teknoloji medyası tam bir gazeteci mantığıyla hareket ederek, bulguları 5 gün öncesinden dünyayla paylaşıyor, ortalık çalkalanıyor. Intel ve diğer şirketler açıklama yapmak, Microsoft ve Apple gibi yazılım üreticileri geçici çözümler üretmek zorunda kalıyorlar.

Yani tam anlamıyla bir deprem yaşanıyor. E hisse satmış da ne olmuş, bize faydası dokunmayan milyonlarca dolardan bize ne?

Krzanich, hisse senetlerini sattı çünkü şirket hukuku gereğinde 10b5-1 numaralı hakkından faydalanmak istedi. Bu hak, onu şirkete ilişkin yöneltilen suçlamalardan koruyacak. Belki de önümüzdeki aylarda yüzlerce milyon insanın mağdur edildiği bir dönemde üzerine sorumluluk almayacak.

Bakalım bu gözler neler görecek, kulaklar neler duyacak. Abartılı bir durum gibi gelebilir ancak Meltdown ve Spectre, fiziksel hatalardan kaynaklanan sorunlar oldukları için yazılımlarla önlem alınamıyor.

Intel, tarihindeki en büyük krizle, “Tamam mı devam mı?” sorusuyla baş başa.