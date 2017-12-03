Berkeley'de Öğrenciler Hacker Gibi Düşünmeyi Öğreniyorlar

Kurumsal web sitelerindeki açıkların tespiti için bir hacker gibi düşünmeyi öğrenen öğrenciler, yaptıkları bazı çalışmalar karşılığında ücret de alıyorlar.

California’da bulunan Berkeley Üniversitesi’nde öğrenciler, ziyaretçilerin her gün kullandıkları uygulamalar ve web sitelerindeki açıkları bulmak için hackerlar gibi düşünmeyi öğreniyorlar. Bu öğrenciler ‘Siber Savaş’ adı verilen bir ders alıyorlar.

Uygulamalar, resmi web sitelerinden ticari bankacılık ve alışveriş uygulamalarına kadar değişiyor olmakla birlikte bir öğrenci, resmi sitelerin daha az güvenlikli olduğunu söylüyor.

Vy-An Phan adlı bilgisayar bilimi öğrencisi CNN’e bu konuda şunları söyledi: “Şahsen ben en çok resmi web siteleri üzerinde odaklanıyorum. Özellikle de oy verenlerin kayıt yaptırdıkları web sitelerinde. Şunu gördüm ki, eyalet ve yerel web siteleri genellikle oldukça korunmasız faaliyet gösteriyorlar. Ben açık bulabiliyorsam, bu da demektir ki başkaları da mutlaka buluyordur.”

Profesör Doug Tygar dersin amacının, öğrencilerine, daha güvenilir web siteleri ve uygulamaları tasarlayabilmek için bir hacker gibi düşünmeyi öğretmek olduğunu söylüyor.

“Hedef, öğrencilerin son derece güvenli sistemler oluşturmalarını sağlamak. Fakat bunu yapabilmek için bir hacker gibi düşünebilmek zorundalar.”

Bu derste, sistemsel zaaflarını tespit ederek onarmak için firmalar adına hacker kiralayan bir organizasyon olan HackerOne adlı kuruluşla da ortak çalışmaya başlandı. Her öğrencinin bulduğu tüm açıklar HackerOne’a bildiriliyor ve bazen öğrenciler yaptıkları iş için ödeme alıyorlar. Öğrencilerin bir çoğu, HackerOne’ı kullanan kuruluşlar için sınıf çalışması yapıyorlar.

Bir miktar ekstra para kazanmanın yanında bu ders, öğrencilerin, siber güvenlik kariyerlerine hazırlık yapmalarına da yardımcı oluyor. 2021 yılı itibariyle dünya çapında doldurulması gereken siber güvenlik pozisyonu sayısının 3.5 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor.