Bermuda Şeytan Üçgeni'nin Sırrı Çözüldü!

Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında başarılı bir araştırmaya imza atan gazeteci, bilim insanlarının bile yanıldığı bir gizemi çözdü.

Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında çok ilginç detaylar gün yüzüne çıkartıldı. Birçok uçağın ve geminin kaybolduğuna dair efsanelerin ön plana çıktığı şeytan üçgeni hakkında bilim gazetecisi Lary Kusche, araştırmasıyla büyük yankı uyandırdı.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda Bermuda Adaları, Florida ve Porto Riko'nun olşturduğu gemiler ve uçakların iz bırakmadan kayıplara kayıplara karıştığı iddia edilen bölgeye verilen isimdir. İlk olarak 1945 yılında tatbikat yapan beş Amerikan uçağının bölgede kaybolası ile üne kavuşan Bermuda Şeytan Üçgeni, birçok filme de konu olmuştu.

Teoriye göre bu bölgede, insanlar deniz altında yatan gizemli bir şehirdeki sözde 'kristal enerjilerin' gemi ve uçakları çekerek yok ediyor. Uzaylıların deniz altındaki gizli üslerinden insanları kaçırdığı ya da bölgedeki bir kara deliğin her şeyi yuttuğu gibi sayısızca teoriye ev sahipliği yapan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin arkasında yatan gerçeği her kesimden insan merak ediyor.

Bilim İnsanlarından Gizemi Açıklayan Teoriler

Bilim insanlarının da bu gizemli bölge hakkında teorileri bulunuyor. Uzmanlar, denizin altında yoğun şekilde var olabilecek yüksek miktardaki metan gazının, elektrik huzmesi ya da yıldırımlarla etkileşimi sonucunda büyük bir patlama ile yakınındaki gemi ya da uçakları iz bırakmayacak şekilde yok ettiğini düşünüyor.

Fakat yapılan araştırmalar doğrultusunda Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içerisinde metan gazı olmadığı ortaya çıktı. Buradaki manyetik alanın gemilerin elektrik aksamlarını bozduğunu ya da pusulalarını bozarak yanlış yere yönlendirdiğini iddia eden uzmanlar da bulunuyor. Ancak bu teoride de yanılan uzmanlar, manyetik anomaliye rastlanmadığını belirtti. Peki, bu bölgenin sırrı ne ve gerçekten bir gizem mevcut mu? Yoksa her şey bir şehir efsanesinden mi ibaret?

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan eski bir pilota bu soruyu soran gazeteci Lary Kusche, yaptığı araçtırlamalar sonucunda bilim insanlarının yanıldığı ve bu bölgede bir gizem olmadığı sonucuna vardı.

Teoriciler Yasta: Anlatılan Her Şey İçi Boş Bir Efsaneymiş!

Kusche, Berlitz ve diğer yazarların yazdklarını ile görgü tanıklarının verdiği bilgiler arasında çok sayıda çelişki olduğunu fark etti. Gazeteciye göre, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolduğu iddia edilen çoğu gemi ile ilgili verilen bilgilerin yanıltıcı ya da yanlış olduğunun da altını özellikle çizdi.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin kargo gemilerinin en çok geçtiği güzargahta yer aldığını, diğer bölgelere göre buradan daha çok gemi geçtiğini hatırlatmak gerekiyor. Yani anlayacağınız buralarda daha çok kazanın gerçekleşmesi zaten beklenilen bir durumdur.

Başarılı gazetecinin yapmış olduğu analiz sonucunda, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde dünyanın diğer bölgelerine nazaran, dikkate değer oranda daha çok kayıp ya da kaza meydana gelmediği sonucuna varıldı.

Ortada bir gizem olmadığını belirten gazeteci, yazarların Berlitz'i araştırmadan kaynak aldıklarını belirtti.