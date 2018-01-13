Kilo vermekten tutun da depresyon gibi bazı psikolojik rahatsızlıkların giderilmesine kadar bir çok alanda kullanılabilen, küçük boyutlu elektrik dalgaları ile çalışan beyin uyarıcı başlıklar, hızla gelişmeye devam ediyor.

Bir miktar iletken jeli derinize sıktıktan sonra hafif ağırlıklı bir başlığı kafanıza yerleştirdiğinizde, kişisel gelişim adına başaramayacağınız şey yok gibidir diyor CES fuarında yer alan bir çok firma. Uyku düzeninizi toplayabilir, atletik performansınızı arttırabilir, ya da kilo verebilirsiniz. Hatta bulantıyı giderebilir, ya da depresyon tedavisine destekçi olabilirsiniz. Üstelik tüm bunları kendi adınıza herhangi bir çaba sarf etmeden yapabilirsiniz.

Bu cihazların bir çoğu tDCS adı verilen ‘Transcranial Direct Current Stimulation’ adlı bir düzenekten faydalanıyorlar. Bu düzenek, beynin belirli bölgelerindeki nöronları tetikliyor ya da bastırıyor. Bu mekanizma, matematiksel becerilerden tutun da, felç sonrası rehabilitasyona kadar bir çok alanla ilgili çalışmalarda yoğun şekilde kullanılıyor. Beyin işlevleriyle ilgili bilmediğimiz çok şey var hala. tDCS araştırması ise kesin bir sonucu getirmiyor beraberinde. Yaptığı tek şey, elektrik şoklarla gelişmeler arasında bir ilişki kurarak olumlu sonuçlara neden olmak. Ama nasıl? Bilmiyoruz.

Bu araştırmanın alanına giren tüketici cihazların bir çoğu kullanıcıların odaklanmalarını ya da gevşemelerini sağlıyorlar. Örneğin Modius, kilo vermek isteyenler için tasarlanmış bir cihaz. tDCS sistemini kullanmıyor bu cihaz çünkü cihazın akımı doğrudan beyne temas etmiyor. Bunun yerine hipotalamusu etkileyen ‘vestibular sinir’ bölgesini hedef alıyor.

Firmanın CEO’su McKeown’un açıkladığı üzere hipotalamus, yağ deposunu, iştahı ve metabolizma oranını kontrol ediyor. Modius, hipotalamusu uyararak beyninizin, vücudunuzun hareket halinde olduğunu düşünmesine neden oluyor. Böylece beyin de metabolizmayı faaliyete geçiriyor. “Kendinizi yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Keyif verici bir his” diyor McKeown.

Yine McKeown’un iddiasına göre Modius’u kullanan 650 kişinin %80’i altı haftada yaklaşık 3 kilo vermiş. Geçtiğimiz yaz Indiegogo’da fonlamaya açılan cihaz, bu ay 499$’dan satışa sunulmaya başlandı.

Bunun yanında Danimarkalı Platoscience adlı firmanın ‘Platowork’ adını verdiği başlık ise sizi daha üretken ya da odaklanmış yapmak için tasarlanmış. Halen geliştirilmekte olan ‘Platoplay’ adlı diğer bir ürün ise eSports oyuncularının performansını arttırmayı hedefliyor. Firmanın söylediğine göre işe başlamadan kısa bir süre önce 15 dakika kadar cihazı başınıza taktığınızda, yaklaşık bir saatlik bir beyin güçlenmesi yaşıyorsunuz.

Bir diğer cihaz ise Seoul’den. Ybrain adlı firmanın cihazı, depresyon tedavisine yardımcı oluyor. Depresyon oranları Güney Kore’de, gelişmiş bir ülkeye oranla yüksek seviyelerde. Firma, kullanıcılar için özel bir rahatlama imkanı sunmayı hedeflediklerini söylüyor. “Depresyon hastalarının bir çoğunun hastaneye gelmediklerini tespit ettik” diyor firmanın bir sözcüsü. tDCS’nin depresyonu azaltabileceğini gösteren çok sayıda çalışma bulunuyor. Yeni bir çalışmaya göre depresyon gibi bağımlılık ve fibromiyalji hastalıkları da hafif şiddetli elektrik iletilerine en çok tepki veren vakalar arasında yer alıyorlar.

Kişisel gelişimi sağlamak için kıyasıya bir mücadelenin içerisindeyiz. Nörostimülasyon (sinirsel tetikleme) bu noktada anlık sonuçlar vaat ediyor. Bununla birlikte somut bilimsel veriler ya da bir doktorun gözetimi olmadan bu tip tüketici ürünlerinin işe yaramayabileceğini de belirtmekte fayda var. Eğer CES’te yer alan yeni teknolojiler hayata geçerse, yeni bazı soruları da beraberinde getireceklerdir: İnsanlar bu cihazları, uzun vadede sağlıklarına zarar verme pahasına mı kullanacaklar? Ya da kafaya uygulanan küçük boyutlu elektrik şoklarına karşı bir bağımlılık kazanma durumu gelişebilir mi? Eğer yanlış kullanılırsa bu teknoloji en iyi ihtimalle faydasız, en kötü ihtimalle ise tehlikeli hale gelebilir.