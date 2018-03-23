Acer Aspire E15, Tüm Beklentilerinizi Karşılayacak

Bildiğiniz üzere telefon ve bilgisayar piyasası oldukça geniş. İyi bilgisayar denilince de akla daima yüksek fiyat etiketleri ve yapılacak taksit seçenekleri geliyor. Ancak birazdan size tanıtacağımız dizüstü bilgisayar, yüksek fiyatlı birçok bilgisayara taş çıkartacak cinsten.

Bilgisayarlara neden bu kadar çok para harcıyoruz? Tahmin edersiniz ki, iyi özellikleri olan bilgisayarlar oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahipler. Ancak bir bilgisayara bu kadar çok para harcamaya gerek var mı? Bu gün sizler için fiyat performans açısından sizleri mest edecek, gözünüzü gönlünüzü açacak Acer Aspire E 15’i inceledik. Öncelikli şunu söylemeliyiz ki Aspire E 15, hızlı bileşenleri, iyi ekranı ve mükemmel pil ömrü kombinasyonu ile bizi şaşırtan, iyi donanımlı bir bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu bağlamda karşımıza çıkan Aspire E 15, birçok insanın ihtiyaç duyduğu şeylerin çok daha fazlasını sağlayabilecek türden. Oldukça şık ve zarif görünen bu dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 600 dolar. Şans vermeniz gerektiğini düşündüğümüz bilgisayarı tanıtmadan önce şunu sormak istiyoruz: Dizüstü bilgisayarınızdan beklentiniz nedir?

Eğer bilgisayarınızdan, sizi yavaşlatmadan üretkenlik görevlerini yerine getirmesini ve hızlı bir işlemciye sahip olmasını bekliyorsanız Aspire E 15, tam da size göre, dört çekirdekli ve sekizinci nesil Intel Core i5-8250U CPU ile donatılmış olan dizüstü bilgisayar, notebook’lardaki işlemciler kadar hızlı.

RAM konusunda ne düşünüyorsunuz? 8 GB yeterli mi? Çünkü Aspire E 15, 8 GM RAM ile elinize geliyor. Çoğu kişi için yeterli olan bu RAM miktarını isterseniz, kasayı açarak 16 GB’a kadar genişletilebilirsiniz.

600 dolarlık fiyat etiketi belirlenen bu bilgisayarın, görüntü kalitesi hakkında endişe duyuyor olabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızı fotoğrafçılık veya video düzenleme alanlarında kullanmayacaksanız, bu konuda endişe duymanıza gerek yok. Ekran çözünürlüğü 1366x768, ekran boyutu 15.6 inç olan dizüstü bilgisayarınız ile tüm dizileri keyifle izleyebilir, sizi memnun edecek verimi bilgisayarınızdan alabilirsiniz.

Bir de pil ömrüne değinelim. Eğer evinizden ofisinize batarla taşımak istemiyorsanız, bu bilgisayar sizi oldukça memnun edecek. Şaşırtıcı derece de iyi bir batarya ömrü sunan Aspire E 15 sayesinde, tam bir iş gününü güç kaynağına bağlanmadan geçirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, kullanmadığınız zamanlarda bilgisayarınızı kapatmanız.

Tanıttığımız Aspire E 15, elbette ki herkes için mükemmel bir makine değildir. Ağırlık konusunda ‘çok hafif olsun’ diyorsanız örneğin, bu bilgisayar isteklerinizi pek karşılamayacaktır. 2-4 kilo arası olan ağırlığı ile Aspire E 15 pek de hafif sayılmaz. Son olarak bir oyun bilgisayarı olmadığını da bilmenizi isteriz. Bu nokta da oyunculara, güçlü bir grafik kartı desteği gerekebilir.

Ancak ortalama olarak değerlendirildiğinde fiyat-performans açısından iyi bir bilgisayar olan Aspire E 15’in geniş bir kitleyi memnun edeceğini düşünüyoruz. Eğer mevcut bir bilgisayar ihtiyacınız varsa 600 dolarlık Aspire E 15’e şans verebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bilgisayarı kullanıyor veya kullanmak istiyorsanız fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.