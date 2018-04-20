Bilim İnsanları Bunu Da Araştırdı: Kedimizi Nasıl Sevmeliyiz?

Kediler neden kulak arkası ve çeneleri gibi yerlerinin sevilmesinden hoşlanırken, karnının gıdıklanmasından hoşlanmaz? Bilimin buna da bir cevabı var.

Evcil hayvan sahipleri de bilir ki her kedi sevilirken hareket etmeye devam eder ya da bazı yerlerde okşanılmaktan hoşlanmaz. Peki bunun herhangi bir sebebi var mı? Bilim insanları bunu da araştırdı. Her kedinin favori mekanı vardır. Bir hayvan bilimcisi ise kedilerin en çok kafalarını sürtebilecekleri yerler varken okşanmaktan hoşlandığını söylüyor.

Hayvan davranış danışmanı Amy Shojai bu mekanlara 'tatlı noktalar' adını vermiş. Shojai: "Kedilerin en çok sürtünmeyi sevdiği yerler yanakları ve çene altlarıdır. Çünkü kedilerin koku bezlerinin bulunduğu yerler buralardır. Bu yüzden kediniz, kokuyu paylaşmak için nesnelere yahut elinize sürtünmeyi sever."

Veteriner Marty Becker da benzer şeyler söyledi: "Kedinizin çenesini okşayın. Çenelerinin alt kısmı boyunca boyunlarını ovalayın, özellikle çene kemiklerinin kafataslatına bağlandığı yeri okşarsanız mırlamalarını çok net bir şekilde duyabilirsiniz."

En tartışmalı kedi sevme yöntemlerinden biriyse kuyruk tabanı bölgesidir. Bazı kediler bu bölgeden aşırı rahatsız oluyorken, bazı kediler bu bölgesinin okşanmasından çok zevk alabiliyor.

Shoaji sözlerine şöyle devam ediyor: "Kedinizi severken en uzak durmanız gereken yerlerden birisi karın bölgesidir. Bir kedinin karnına dokunursanız sizi bir saldırgan olarak algılayabilir ve elinizi ısırabilir. Bu kedinizin isteyerek yaptığı bir şey değil sadece içgüdüsel bir harekettir."

Kediler, asil oldukları kadar da gizemli canlılar. Ayrıca tüm kedilerin sevimliliği yadsınamaz bir gerçek. Doğayı sevin, kedilerinize sarılın değerli Webtekno takipçileri.