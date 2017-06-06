Bilim İnsanları, Fotosentez Yapan Yapay Yapraklar Üretti!

Bilim insanları, küresel ısınmayı engellemek için fotosentez yapan yapay yapraklar üretti. Yapraklar, karbondioksidi hidrojene çevirebiliyor.

Her yıl 59 bin kilometre kareden fazla orman yok oluyor. Tüm dünya genelinde yaşanan bu gerçek, insanoğlunun elinden çıkan ve küresel ısınma gibi felaketleri hazırlayan en önemli unsur. Ormanlar azaldıkça, her bir insanın günlük 86.400 kez nefes alırken içine çektiği oksijen yok oluyor. İnsan sayısı arttıkça daha ciddi bir hal almaya başlayan bu durum, dünyaya yayılan karbondioksitin artmasını sağlıyor. Karbondioksitleri oksijene çeviren en işlevsel fabrikalar olan ormanlar yok oldukça, ileride nefes alacak hava bulamayacağız.

Son yıllarda bilim insanları, bu olayın önüne geçmeye çalışıyorlar. Şehircilik ve sanayileşme anlayışı için yok olan milyonlarca ağacın yerine suni fotosentez sistemi yaratmaya çalışan bilim insanları, süreci taklit etmek için suni yapraklar yarattı ve bu sayede suni fotosentez gerçekleştirdi.

Supramolecule tasarladıklarını belirten bilim insanları, bu moleküllerin ışığı absorbe ettikten sonra kimyasal reaksiyonlarını hızlandıran iki metaryelden oluştuğunu belirtti. Rutenyum(Ru), Rodyum(Rh) metal iyonları ve diğer moleküllerden oluşan Supramolecule, yapay bir fotosentez oluşması için gerekli tüm işlemleri tamamlayabiliyor. Buna ışık tutmak, elektrik yüklemelerini hareket ettirmek ve kimyasal reaksiyonları hızlandırmak da dahil.

Çalışmada bilim insanları güneş ışığı, karbondioksit ve sudan sıvı yakıt tüketen bir sistem oluşturmayı başardı.

İlk tesisi İsviçre’de açan bilim insanları, bu teknolojiyi hızlıca dünyaya kabul ettirebilirlerse küresel ısınmanın önüne geçebileceğine inanıyorlar. Tesiste Climeworks isminde hava yakalama filtresi bulunuyor. Bu filtre havayı içine çekiyor, sonrasında karbondioksitin üzerine ısı uygulanıyor ve yoğunlaştırılıyor. Yoğunlaşarak havadan ayrılan CO2 farklı bir alana götürülüyor, temiz hava ise tekrar dışarı bırakılıyor. Filtrelerin binlerce kez bu işlemi yapabileceğini söyleyen tesis, tek fabrikada yıllık 900 ton karbon dioksit temizliği yapılabileceğini ifade ediyor.

Bu karbondioksitler, hidrojen üreten yapraklar girişimi ile birleşince dünya çok daha temiz bir yer olabilir. Trump’ın Paris anlaşmasından çıkmasıyla gündeme gelen iklim değişikliği için hayati önem taşıyan bu projeler, gelecekte çok daha fazla ön planda olacak.

Bu sorunu teknoloji ile çözmek elbette mümkün, ancak ülkeler bunun yerine ağaçlara daha çok önem vererek, yeni ormanlar yaratmaya özen gösterseler çok daha güzel olurdu.