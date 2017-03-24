İnsan Beyni Süper Bilgisayarlardan 30 Kat Hızlı!

Elon Musk'ın finanse ettiği bir araştırmada, insan beyninin içinde yapay zeka olan bir süper-bilgisayardan 30 kat daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre en hızlı insan beyni, IBM'in canavarı Sequoia isimli dünyanın en gelişmiş 3. süper-bilgisayarından 30 kat hızlı.

Bazılarımız sıradışı yeteneklerle doğarız; Einstein’dan ve Hawking’den yüksek IQ’ya sahip olan 12 yaşındaki İngiliz öğrenci Nicole Barr gibi. Ancak insan beyni, hala çözemediğimiz hatta bu konuda emekleme aşamasında olduğumuz bir organ. Birçok bilim insanı, insan beyninin muazzam yeteneklere sahip olduğunu söylüyor. Elon Musk’ın finanse ettiği bir grup bilim insanı ise bu iddiayı kanıtlar nitelikte bulgulara sahipler.

Kaliforniya ve Berkeley Üniversitesi’nden iki doktora öğrencisi, yapay zeka hakkında bir proje geliştirdiler. Proje, insan beyninin dünyadaki en iyi süper-bilgisayarlar ile karşılaştırıdığı ilk proje ünvanını alacak. Bu yapay zeka projesi, insan beyninin bir süper bilgisayara oranla ne kadar hızlı sinyal gönderdiğini bulmayı amaçlıyor. Bu, işlemci ile insan beynini karşılaştırmaktan çok farklı. Bunu TEPS hızı denilen hızları karşılaştırarak yapacaklar.

Araştırmacılar, dünyanın üçüncü güçlü süper-bilgisayarı olarak adlandırılan, IBM’in Sequoia isimli bilgisayarı ile insan beynini karşılaştırdılar. IBM Sequoia’nın TEPS hızını 2.3 x 1013 olarak kaydetti. En düşük hızdaki insan beyninin yaklaşık Sequia kadar, en hızlısının ise 6.4 x 1014, yani Sequia’dan 30 kat daha hızlı olduğunu ortaya koydular. Bu ölçüme göre performans açısından; eğer insan beyni bir bilgisayar olsaydı, en yavaşı 18.000 TL’lik en hızlısı ise 700.000 TL’lik bir fiyata sahip olurdu.