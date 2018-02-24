Mikro Plastikler Besin Zincirinde Üst Sıralara Çıkıyor

Sindirilemeyen ve zararlı bir yapıya sahip olan mikro plastikler besin zincirinin en altından başlayıp yukarıya doğru taşınıyor. Bu ilerleme insanlara ulaşana kadar devam edebilir.

Hepiniz besin zincirini biliyorsunuz: küçük balık plankton yiyor, büyük balık küçük balıkları yiyor daha sonra bu balıkları da fok balıkları tarafından yeniliyor. Kısaca fok balıkları kendinden önceki üç hayvan sayesinde enerji almış oluyor. Peki küçük balıklar sindirilemez bir plastik parçası yemişlerse gıda zincirinde ne gibi sonuçlara yol açar?

Bilim insanları plastik parçaların bu şekilde gıda zincirinde taşınıp taşınmadığı konusunda farklı araştırmalar yürütüyorlar. İngiliz araştırmacılardan oluşan bir ekip, ilk kez besin zincirinin en üst sıralarındaki deniz canlısına mikro plastiklerin taşınmasıyla ilgili deneysel kanıtlara ulaştı. Yapılan çalışmaların sonucu Environmental Pollution dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları, aktarılan mikro plastiklerin besin zincirinde ne kadar ileriye gideceği ve insanlara kadar ulaşıp ulaşmayacağı konusunda somut bilgilere sahip değiller. Ancak bu durumun deniz eko sistemin de olumsuz sonuçları olacağı oldukça açık. Testlerde 31 tutsak fok balığı üzerinde çalışan ekip, mikro plastik içeren yiyeceklerle besleyip bunların taşındığı sonucuna ulaştı.

Bunun yanı sıra deniz canlılarının midelerinde insanlardan kaynaklı birçok farklı çöp te bulunuyor. Sonuç olarak daha kalıcı ve büyük önlemler alınmazsa kirlilik bizim sonumuz olacak. Peki, siz kirlilik ve doğaya verdiğimiz zararlar hakkında ne düşünüyorsunuz?