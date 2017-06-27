Şempanzelerin İnsanlardan Ne Kadar Güçlü Olduğu Anlaşıldı!

Süper insan güçlerine ulaşabilen şempanzeler, kas tiplerinden dolayı rahatlıkla ağaçlar üzerinde gezebiliyorlar.

İnsanlarla şempanzeler arasında ne gibi farklar olduğu uzun yıllardan beri kontrol ediliyor. Özellikle saf kas gücü söz konusu olduğunda şempanzelerin insanlara göre çok daha güçlü ve atik olduğu görülüyor. Şempanzeler, insanlarla kıyaslandığında süper insan gücü seviyelerine ulaşabiliyor. Ağaçlar üzerinden metrelerce yükseklikte daldan dala atlayan şempanzelerin, kuzenleri olan insanlardan ne gibi farkları var sonunda kas tipleriyle anlaşıldı.

Ulusal Bilimler Akademi Bildiriler Kitabı’nda bugün yayınlanan yeni araştırmaya göre, şempanzeler çekme ve atlama durumuna göre insanlardan tam olarak 1.5 kat daha güçlü. Bu güç, şempanzelerin fiziksel formuna ve hareket aralığına göre hesaplanmış. Şempanzeler, insanoğlunun en yakın primat akrabası olduğu için bu bulgular insan evriminde yeni kavrayışlara kapı aralıyor.

İnsanların ormanlardan yerleşik düzene geçmeden önce tıpkı şempanzeler gibi daha güçlü olduğu, şehir hayatına geçildikten sonra bu güçlerinin zamanla azaldığı düşünülüyor. Günümüzde spor yapan insanların, spor yapmayanlara göre daha güçlü olmasını bu olaya örnek olarak gösterebiliriz. Anlayacağınız dünyada bir afet olsa ve insanlar yeniden orman yaşamına gerilemiş olsa, birkaç nesil içerisinde şu anki güçlerinin 1.5 katına çıkacaklarmış gibi duruyor. Aynı şekilde toplum gelişmeye devam ettikçe, kaslarımıza daha az ihtiyaç olacak ve insan formu bu oranda değişecek.

Şu anda çok fazla spor yapsak dahi şempanze kas tiplerinin bizden farklı olduğu için onların çevikliğine ulaşamıyoruz. Şempanzelerin kası, insanlarda %40 olan hızlı sürtünmeli liflerden oluşur. Bir şempanzede %67 oranında hızlı sürtünmeli lif bulunur.