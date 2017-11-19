Bilim İnsanları Uzak Bir Gezegene 'Selam' Yolladı

Bilim insanları 70 trilyon mil uzakta bulunan bir yıldız sistemine mesaj göndererek orada yaşayan potansiyel uzak komşularımıza bir davet gönderdi.

Dünya dışında yaşamın olup olmadığı, uzayın keşfinden bugüne tarih boyunca, insanlığın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi oldu. Bazıları orada bulunabilecek bir canlıya mesaj göndermenin akıllıca olmadığını söyledi bazıları ise onlarla iletişime geçmemiz gerektiğini... Dünya Dışı Zeki Formlarla Mesajlaşma projesi METI de dış dünyaya bir selam göndermek istiyor. SETI adlı bir kuruluş da pasif olarak uzayda bir yaşam belirtisi arıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oldukça tartışmalı olan bu konu hakkında birçok bilim adamı da görüşlerini bildiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni şüphesiz Stephan Hawking. Ünlü fizikçi, mesaj gönderme çabalarının yanlış olduğunu vurgulayarak bir örnekten bahsediyor: " Yabancılar bizi ziyaret ettiğinde, Columbus'un Amerika'yı keşfettiği andan itibaren yaptıklarını yapacaklar." Bilindiği üzere Columbus Amerika'yı keşfettiğin Amerikan yerlilerini büyük bir kıyımdan geçirmişti.

METI başkanı Douglas Vakoch ise Hawking'in söylediklerinin ve diğer endişelerin yersiz olduğunu vurgulayarak, " Bize zarar vermek için Dünya'ya gelebilecek herhangi bir uygarlık zaten bizim televiyon ve radyo sinyallerimizi alabilir." ifadelerini kullandı. Vakoch, "Dolayısıyla onları varlığımızdan haberdar etme riski daha yüksek değil." diyerek aslında yok olma ihtimalinin hep varolduğunu söylüyor. Dan Werthimer adlı bir SETI araştırmacısı mesaj gönderme çabalarının bir ormanda, kaplanlar, aslanlar, ayılar ve diğer tehlikeli hayvanların olup olmadığını bilmeden bağırmak gibi olduğunu belirtiliyor.

Bilim insanları tarafından gönderilen mesajın hedegi Canice Minör takımyıldızında bulunan Luyten'in Yıldızı olarak da bilinen ve GJ273 olarak adlandırılan potansiyel yaşam olan cüce bir gezegen. Bu gezegene gönderilen mesajın cevabının 25 yıl sonra gelmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere geçmişte de birçok kez dünya dışı varlıklarla iletişime geçme girişimi oldu. Bunlardan en bilineni büyük insan Carl Sagan önderliğinde oluşturulan ve içerisinde dünyanın tüm dillerinde seslendirilen 'merhaba'ların ve hayvan seslerinin olduğu altın plaktı.

METI başkanı Douglas Vakoch da gönderdikleri mesaja ilişkin verdiği bilgilerde bilimsel bir dilin kullanıldığını vurguladı. Vakoch, "Dünyadışı varlıklar İngilizce ya da İspanyolca'yı konuşmayacaklar" dedi. Mesaj 16 Ekim 17 ve 18 Ekim'de sisteme üç kez gönderildi ve her iletim 11 dakika sürdü. Uzaylıların mesajı deşifre edebileceği ve bir cevap gönderebileceği umuluyor. Eğer bu mesajın cevabını merak ediyorsanız takviminizi şimdiden 21 Haziran 2043 tarihine ayarlayın.

