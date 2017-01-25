Virüslerin Aralarında ‘Mesajlaştıkları’ Tespit Edildi!

İsrail’de yapılan bir araştırmaya göre eğer virüslerin aralarındaki bu mesajlaşmanın şifresi çözülebilirse, birçok viral hastalığın önüne geçilebilecek.

İsrail’deki araştırmacılar, virüslerin birbirleriyle iletişim kurabildiklerini ortaya çıkardılar. Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü'nden bilim insanları, virüslerin enfeksiyon sırasında çevreye, hem kendi soyundan gelen hem de onların çocukları için kısa bilgilendirmeler içeren moleküller saldıklarını, diğer virüslerin de bunu alıp okuyabileceklerini keşfetti.

Prof. Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip önce kültür bakterileri geliştirdi, sonra da onları virüslerle enfekte etti. Daha sonra bakterileri ve virüsleri kültürden çıkaran ekip, ortama salınan en küçük molekülleri inceledi. Araştırma sonucunda ise Prof. Sorek, "Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

Nature Dergisi’nde yer alan araştırmanın sonuçlarına göre eğer virüslerin arasındaki bu mesajlaşmanın şifresi çözülürse, viral hastalıkların önüne geçilebilmesi konusunda insanlık bir adım önde olacak.