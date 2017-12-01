İki Kat Daha Hızlı Öğrenmenin Formülü Keşfedildi!

Bir şeyi öğrenmek, yeni bir beceriyi kavramak ve unutmamak, beynin kimyasal ve biyolojik yapısı ile ilgilidir. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sayesinde yeni şeyleri öğrenme sürecimizi iki kat arttıracak yöntemi keşfettiler.

İnsan doğduğu andan öldüğü ana kadar sürekli öğrenir, yeni beceriler kazanır. Hatta bu becerilerle hayatını idame ettirme yoluna başvurur. Yani öğrenmek, yaşamanın en geçerli yoludur. Dolayısı ile ne kadar kolay öğrenirsek, becerilerimizi geliştirmek o kadar çok anlam taşır. Diğer yandan insanların çoğu öğrenmenin zorluğundan kaçarlar. Çünkü bu süreç onlara katlanılmaz ve çok uzun gelir. Ancak öğrenme oyununun kurallarını değiştirecek bir keşif yapıldı.

Bilim insanları, eğitimlerimizi ve öğrenme süreçlerimizi baştan aşağıya değiştirecek bir adım attılar. Beynimizi daha aktif bir şekilde kullanmak ve herhangi bir yetiyi öğrenmek için harcadığımız süreyi yarıya indirmek mümkün olacak.

Araştırma, öğrenilen yani motor becerisi olarak kaydedilen şeyleri defalarca tekrar etmenin, diğer bir değişle geleneksel öğrenme tekniklerine karşı çıkıyor. Bunun yerine “seviyelendirme” adı verilen bir tekniğin daha hızlı öğrenmek için anahtar rol oynadığı belirtiliyor. Örneğin piyano çalmayı öğrenirken, bir parçayı baştan sona defalarca tekrarlamak yerine, aşama aşama zorlaşan tekrarlarla öğrenmek çok daha hızlı sonuç veriyor.

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, 86 gönüllü kişinin katıldığı bir deneyle bu tespitlerini kanıtladılar. Katılımcılar, bir bilgisayarı fareyle kontrol etmek yerine ellerine verilen küçük bir aygıtı sıkıştırarak imleci hareket ettirmeye çalıştılar. Üç gruba ayrılan gönüllüler, 45 dakika boyunca aynı işlemi tekrar ettiler.

Aradan geçen 6 saatin ardından bilim insanları, bu gruplardan birine aynı egzersizi tekrar etmeleri gerektiği söylediler. Diğer gruplardan birisi ise bilgisayardaki imleci hareket ettirmek için, farklı bir şekilde sıkıştırma kuvveti gerektiren aygıtla işlemi tekrar etti.

Üçüncü grup ise yalnızca ilk olarak düzenlenen test dışında ikinci bir aşamaya dahil edilmedi.

Eğitim periyodunun sonunda herkes, yeni beceriyi ne kadar doğru ve hızlı bir şekilde uygulayabilecekleri konusunda test edildi. Sonuç olarak, deneye bir defa katılım sağlayan üçüncü grubun en kötü performansı sergilediği ortaya çıktı.

Ancak beklenmedik bir şekilde, ilk testi değiştirmeden tekrar uygulayan ikinci grubun, farklı bir aygıt kullanan diğer gruptan daha kötü performans sergilediği görüldü. Hatta, ikinci aşamada farklı aygıt kullanan ikinci grup, sadece tekrar eden ilk gruptan iki kat daha hızlı davranıyordu.

Peki nasıl oluyorda birbirine yakın iki işlevi öğrenmeye çalışmak (seviyelendirmek), tekrar etmekten daha etkili oluyor?

Araştırmacılar bu durumu, var olan anıların yeni bilgilerle daha kolay hatırlandığı ve değiştirildiği gerçeğine dayandırıyor. Bu sürece “yeniden sağlama” adı veriliyor. Yeniden sağlamanın motor becerilerimizi geliştirmesine yönelik etkisi, bilim dünyasında uzun zamandır tartışma konusuydu. Bu sefer bu etki ispat edildi.

Deneyler sırasında verilen 6 saatlik aranın nedeni de öğrenilen şeyin bir anı olarak beyinde yer etmesini sağlamaktı. Bu sonuçlar heyecan verici olmalarına rağmen, çalışma yalnızca belirli bir beceri grubunu test ettiği için daha çok nicel araştırmaya ihtiyaç var.

Yeni bir şeyler öğrenirken, öğrenmek istediğiniz şeyi işe başlamadan önce farklı seviyelere ayırıp beyninizi tam anlamıyla yönetmeye ne dersiniz?