Bilim İnsanlarından Heyecanlandıran Açıklama: Bir 'Dış' Gezegende Su Keşfettik!

Bir grup bilim insanı, yeni bir tarama yöntemi bulunarak 1995'de keşfedilen bir gezegenin atmosferinde su bulduklarını savundu.

Gezegenleri keşfetmek zor, gezegenlerde su bulmak daha zor ve dış gezengenler üzerinde su bulmak, bundan da zor. Ve yine de bir grup bilim insanı, Şili'deki dev bir teleskop yardımıyla bunu başardığını iddia ediyor. Dünyamıza 50 ışık yılı uzaktaki 51 Pegasi B. 51 Pegasi B'nin (Dimidium olarak da tanınıyor) atmosferinde suya ait izler bulunduğu savunuldu.

New Scientist olarak bilinen grubun açıklamalarına göre daha önce keşfedilen ve su barındıran gezegenler, aynı Dünya ve Güneş arasındaki ilişki gibi bir yapıya sahipti. Yani su bulunan gezegenler, bir yıldızın yörüngesinde yolculuk yapıyordu. Dış gezegenler ise bir yıldızla simbiyotik ilişki içerisinde değildir ve bu da, atmosferlerini incelemeyi "neredeyse" imkansız hale getirir.

Bu nedenle, hem gezegenin hem de ona en yakın yıldızın incelenmesi tercih edildi ve ışığın nasıl yansıdığına bakıldı. Bulgulara göre, gezegenin atmosferi içinde çok düşük karbondioksit ve metan ile su molekülleri var.

Tabii ki ışıktan hızlı hareket eden birisi, gezegeni ziyaret etmeye çalışıncaya kadar bulguları doğrulayamayacağız. Bu biraz zaman alabilir; çünkü gezegen bazen kafasına göre hareket etse de söz konusu yıldıza fazla yakın. En yakın örnek olarak Güneş ve Merkür'ü verebiliriz. Yani hem hızlı hem de ısıya dayanıklı bir araç o tarafları ziyaret etmeli.

Maalesef Superman gerçek değil. Bu nedenle verileri doğrulamak da en azından şu anda mümkün değil.