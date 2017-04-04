Bilim İnsanları Açıkladı: Zaman Yolculuğu Yapmak Mümkün!

Zaman yolculuğu, birçok kişinin gerçekleştirmek istediği hayallerinden bir tanesidir. Geçmişe yolculuk yapmak isteyenler için elimizde bir şey olmasa dahi geleceğe yolculuk yapmak, aslında teoride çok basit.

Zaman yolculuğu, yıllardan beri tartışılan bir konu. Bilim, geleceğe yolculuk yapmanın formülünü bulmuş olsa dahi geçmişe yolculuk konusunda pek bir bilgi veremiyor. İnsanoğlu araştırmaya başladığından beri süregelen zaman yolculuğu hakkında günümüz bilim insanlarının artık kabul ettiği bir durum var. Geleceğe yolculuk etmek mümkün, hatta Ay'a gönderilen isimler aslında bir zaman yolcusu. Hızlarından dolayı saniyenin çok küçük bir parçası kadar geleceğe giden astronotlar, insanlığın ilk zaman yolcuları olarak gözükebilirler. Bunun dışında dünyada saniyede binlerce metre giden sesten hızlı uçakların da bir zaman makinesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Albert Einstein’in ışık hızı ve zaman yolculuğu ile ilgili araştırmaları bulunuyordu. Einstein’a göre zaman yolculuğu yapmak için tek yapmanız gereken ışık hızına ulaşmak. Elbette ışık hızına çıkmak kolay değil, ancak ışık hızının çeyreği bile son derece yüksek zaman atılımları yapmanızı sağlıyor. Örneğin ışık hızının biraz altında, tam 6 ay boyunca Dünya'ya git geller yapın. Bu git gel sayesinde sizin ömrünüzden 6 ay geçmişken, hızı normal yaşayan insanlar ve dünya için zamanda binlerce hatta milyonlarca yıl geçmiş olabilir. Bu konuda, “Ender’in Oyunları” kitabı çok iyi bir örnek. Ancak kitap serisinin çok fazla olduğunu ve ilk kitaptan ziyade ikinci kitap olan Ölülerin Sözcüsü ile bu kavrama adım attığını belirtmek gerekiyor.

Zaman yolculuğunu yaşayan en zeki insan olarak adlandırılan Stephen Hawking de açıklamıştı. Hawking’in daha önce yaptığı açıklamalarda, sadece tam hıza ulaşmanın 6 yıl süreceğini söyledi. “Roket, ilk iki yıldan sonra yarı ışık hızına ulaşacak ve Güneş Sistemi'nin çok ama çok dışında olacaktır. 4 yıl sonra ışık hızının yüzde 90’ında olacak, 6. senesinde ise ışık hızının %98’ine ulaşacaktır. Bu hızda galaksinin kenarına yapılacak bir gezi gemidekilere sadece 80 yıl sürecek ancak dünyadakiler için milyonlarca yıl sürmüş olacaktır. Ayrıca Dünya, çoktan Güneş tarafından yutulmuş olabilir.

Buradan anlıyoruz ki bilim, zaman yolculuğunun gerçek olduğunu ancak bunun yalnızca bir yönde olduğunu belirtiyor. Gelecekte ışık hızına ulaşacak güce ve dayanıklılığa sahip bir uzay gemisi yapıldığında, zamanda yolculuğa başlayabiliriz.