Bilim İnsanlarının Beynini Yakan 7 Çözülmemiş Fizik Gizemi!

Evrenin sırlarını çözmekte hala çok başlardayız. Fizik, yaşadığımız ortamın gizemlerini bir bir aydınlatıyor, ancak günümüzde artık daha büyük problemlerle karşı karşıyayız. İşte bilim insanlarının bile beynini yakan 7 çözülmemiş fizik gizemi.

1-Evrenin Nihai Kaderi Nasıl Olacak?

Evrenin Büyük Patlama ile oluştuğu neredeyse tüm bilim insanlarının hemfikir olduğu bir konu. “Evrenin nihai kaderi problemi” için ise, onun durağan veya genişleyen yapısına bakılarak bunun sonunda ne olacağı hakkındaki düşüncelerin tamamıdır diyebiliriz. Kozmologlar evrenin düz ve sonsuza dek genişler yapıda olduğunu düşünüyor. Nihai kader ise, şeklin tam olarak öğrenilmesi ve karanlık enerjinin doğasına göre belirlenecek bir durum.

2-Ölçümler kuantum dalga işlevlerini nasıl çökertiyor?

Elektron, foton ve diğer temel parçacıkların tuhaf davranışları; kuantum yasası ile formülize edilmiş. Parçacıklar ölçümlenene dek parçacık, ölçümlenirken neden dalga şeklinde davranıyor? Gözlemcinin konumu neden önemli? Bu soru, kuantum fiziğinin en önemli sorunlarından biri.

3-Evrendeki tekil güçler tek bir güçte birleşir mi?

Evren, 4 temel gücü deneyimliyor; elektromanyetizm, güçlü nükleer güç, zayıf nükleer güç ve yer çekimi. Fizikçiler, parçacık hızlandırıcıları elektromanyetik güç ve zayıf nükleer gücü ile birleştirdiler. Teorik olarak diğerlerinin de birleşmesi mümkün, ancak doğa bu şekilde işlemiyor. Bilim insanları için ise bu soru, büyük bir muamma olarak kalıyor.

4-Evren Yanlış Bir Boşlukta mı?

Gözlemlenilebilir evren stabil bir durumda gibi görünüyor, ne de olsa 13.8 milyar yaşında. Higgs boşluğunun keşfi ile fizikçiler, evrendeki boşluğun en düşük enerji durumunda olmayabileceğini keşfettiler. Bu da, evrenin yanlış bir boşlukta meydana geldiği sonucunu doğuruyor!

5-Yük Parite Simetrisi İhlal Edilebilir mi?

Yük parite simetrisi, bir parçacığın anti-parçacığı ile değiş tokuş edilmesi durumunda fizik kurallarının aynı kalacağını ifade eden varsayımdır. Evrendeki maddenin anti-maddeye oranla daha baskın olmasını açıklamakta kullanılan bu teori, hala kanıtlanamamıştır. Eğer bu kural ihlal edilebilirse, fizik kuralları nasıl olacak?

6-Ses Dalgalarından Işık Nasıl Oluşur?

Eğer bir bardak su alır ve bir yere vurursanız, bardağın içinde ses dalgalarından kaynaklanan kabarcıklar oluşacak. Bu baloncuklar, bir dizi karmaşık parametre sonucu oluşuyor. Ancak problem bu değil, esas problem fizikçiler bunları incelediğinde ufak ışık çıkarıyor olmaları. Nasıl oluyor da ses dalgaları ışık oluşturuyor, hala çözülebilmiş değil.

7-Standart Modelin Ardında Ne Var?

Standart model, maddeyi oluşturan üç temel kuvvet olan elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvetin parçacıklarının etkileşmesini açıklayan modeldir. Standart model, atom altı parçaların özellikleri ile aralarındaki etkileşimlerine ait nicelikleri tahmin ediyor. Ancak daha hassas deneylerde çok fazla sapma oluyor. Bilim insanları, kuvvetleri ve maddeyi açıklayan ve sapmaları da bu açıklamaya dahil eden bir model arıyorlar.