Bilim İnsanlarının Yeni İnceleme Konusu: Elfler ve Periler

Pazartesi günü Uluslar arası Uzay İstasyonu’na gönderilen Atmosfer-Uzay Etkileşimleri Gözlemcisi (ASIM) oraj sırasında atmosferde meydana gelen elektrik etkileşimlerini incelemeyi hedefliyor.

Bilim insanları Pazartesi günü Uluslar arası Uzay İstasyonu’na yeni bir gözlemci gönderdiler. Bu bağlamda gönderilen ASIM ile atmosferin üst tabakalarında gerçekleşen elektrik hareketlerinin incelenmesi planlanıyor. Yerden 400 km uzakta olacak bu gözlemci muhtemelen oldukça iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır.

Gök gürültülü fırtınalar (oraj), doğadaki en etkileyici olaylardan biri olsa da aslında bizim için sadece buzdağının görünen kısmı. Bu noktada ise uzaya gönderilen gözlemci ile birlikte diğer orjlarında daha net bir biçimde görüleceği ve anlamlandırılacağı tahmin ediliyor.

Orajların gerçekleştiği sırada yıldırım aşağı doğru ilerlerken aynı zamanda bulutlar üzerinde de sıra dışı bir olay gerçekleşiyor. ‘Geçici parlak olaylar’ olarak nitelendirilen bu durum, ilk olarak 1989 yılında keşfedilmişti. Bu durumun tam olarak ne olduğunu ve neden gerçekleştiğini anlayamayan bilim insanları muhtemelen ASIM verileri sonrası olayı çözümleyecektir.

Ee bu işin neresine ‘elfler ve periler’ var diyebilirsiniz. O ise tam olarak şöyle gerçekleşiyor: Eskiden insanlar bu olayı ‘yukarıya giden şimşek’ olarak isimlendiriyorlardı ve daha sonra olaya ‘elfler ve periler’ denilmeye başlandı. İsimleri peri gibi küçük karakterlerden gelmiş olsa da, olay gökyüzünde oldukça büyük bir yankıya sebep oluyor.

Konu hakkında konuşan Teknik Üniversite görevlisi Dr. Neubert, “Olay şimşekten biraz farklıdır. Bunu yukarıya doğru giden bir elektrik akımı olarak nitelendirebiliriz. Periler ise güçlü bir yıldırımın yere isabet etmesi sonrası birkaç milisaniyeliğine ortaya çıkıyor. Elfler, şimşeğin elektromanyetik atımı nedeniyle oluşuyor. Ancak dediğimiz gibi bu olaylar çok kısa süreler arasında gerçekleşiyor” ifadelerinde bulundu.

Elfler ve Periler gizliliğini koruyan olaylar olsa da, özellikler elflere daha az rastlanmasından dolayı bu konu hakkında daha az veri bulunuyor. Perilere ise elflerin iki katı sıklığında rastlanabiliyor. Peki bunlar nerede ortaya çıkıyor derseniz, elfler genellikle sıcak okyanus akıntılarının üzerinde görülürken, perilere daha çok kara üzerinde rastlanıyor. Bu bağlamda özellikle Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti onları gözlemek için iyi yerler.

Tüm bu varsayım ve emin olmayan verilerin kesinleşmesi amacı ile ASIM’ın en az iki yıl görev alması bekleniyor. Bu süre zarfında ASIM muhtemelen günde bir defa ‘geçici parlak olaya’ denk gelecektir. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?