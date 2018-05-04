Saçların Neden Beyazladığına Yönelik Yeni Bilimsel Açıklama

Özellikle büyüklerimizden çok duyduğumuz bir tabirdir: "Kadıncağızın dertten, tasadan erken yaşta saçları ağırdı!" diye. Peki bu tabirin bilimsel bir dayanağı var mı? Açıklıyoruz.

Saçların erken yaşta beyazlaşmasının genetik bir gerekçeye dayandığı uzunca süre önce, bilim insanları tarafından kanıtlanmıştı. Yani genç yaşta saçlarınız beyazlamaya başladıysa, bunda genetik bir sebep olduğu ve ailenizde bu tip saçları erken beyazlayan bireyler olduğu zaten biliniyor.

Saçlara ak düşmesine dair toplumun genel kanısı, yaşanan stres, sıkıntı ve problemlerin uzun süreli olması durumunda saçların da erkenden ağardığı yönündedir. Peki bunun bilimsel bir dayanağı var mı? Bilim insanlarına göre evet, var.

Alabama Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insandaki stres hormonlarını tetikleyen genlerin, saç rengini belirleyen folikülleri değiştirdiğini tespit etti. Bununla birlikte ortaya ilginç bir gerçek daha çıkıyor: Yazının başında saçların erken beyazlamasının genetik bir yönü olduğundan da bahsetmiştik. Enteresan olan, burada çift taraflı bir etki mekanizması var. Yani stres saçlarınızın erken beyazlamasına sebep olurken, aynı zamanda erken beyazlayan saçlar da sizde strese sebep oluyor. Yani saçların beyazlamasının insanı rahatsız etmesi, sadece çevresel veya insanın kendini beğenmiyor olmasıyla alakalı değil.

Böylece belki de yüzlerce yıldır konuşulan ve bir şehir efsanesi olduğu sanılan, 'dertten saç beyazlaması' tabirinin tıbbi olarak da kanıtlandığını söyleyebiliriz. Burada asıl önemli olan, insan kendini benimseyip, her doğal halini bir şekilde benimseyerek mutlu olabilmesi sanıyoruz.