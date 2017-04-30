Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve sadece bankalardaki parası 10 milyar dolar seviyesinde gezinen Bill Gates, ayda 60 dolar kazansaydı, hangi sektöre yöneleceğini açıkladı.

Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından biri konumunda. Microsoft'un kurucusunun sadece bankalarda bile 10 milyar dolara yakın serveti var. Sayısız gayrimenkulu, muhteşem otomobillerden oluşan onlarca garajını, helikopterlerini, özel uçaklarını ve hatta kendine ait adasını saymıyoruz bile.

En kaotik senaryoyu düşünelim: Dispotik bir dünyada, Bill Gates'in tüm mal varlığına el konulduğu ve tüm mülklerinin ele geçirildiği bir zamanı hayal edelim. Muhabirler, Bill Gates'e böylesi bir durumda ne yapacağı konusunda sorular sordu. Bill Gates ise ilginç ve gerçekçi bir cevap verdi: "Tavuk yetiştirirdim"

Bill Gates'ın bu cevabının arkasında yatan nedenler ne? Bu cevap, dahinin zihninin işleyişini kavramamız için yeterli. Bill Gates'e göre "Tavuklar kolayca ve masrafsız yetiştirdikleri ve sürekli yumurta verdikleri için ideal konumundalar. Sona gelinene kadar sadece etlerinden değil, yumurtalarından da faydalanılabiliyor."

Bill Gates'in boş konuşmadığına emin olabilirsiniz. Rech Insider muhabiri Chris Weller, Gates'in iş planınını dahinin gezilerine bağlıyor. Habere göre "Batı Afrika'ya yapılan araştırma ve gezilerle tecüre kazanan Gates, sekiz ile on tavuğun 40 civciv ve sayısız yumurta üretebildiğini" keşfetmiş durumda. Batı Afrika'da bir tavuk yaklaşık 5 dolardan fiyatlandırılıyor. Bu tavuğun annelik ettiği sayısız civciv de çabası.

Elbette söz konusu söyleşi biraz acımasız görünebilir ama Bill Gates, muazzam servetine rağmen dünyanın en mütevazi ve yardımsever insanlarından biri. Eşi Melinda Gates ile kurduğu vakıf; dünyaca ünlü dahinin çocuklara, yetimlere ve engellilere ne kadar şevkat gösterdiğinin kanıtı durumunda. Gates Vakfı, fazla parası olmayan hayvan yetiştiricilerine de defalarca kez sermaye sağladı.