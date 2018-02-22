Bill Gates, 30 Sene Önce Satın Aldığı 2 Çılgın Şeyi Açıkladı

Bill Gates, 30 sene önce milyarder olduğundan beri kendi zevki için satın aldığı en çılgın iki şeyin bir araba ve uçak olduğunu açıkladı.

Çok uzun bir süre boyunca dünyanın en zengin insanı konumunda yer alan Bill Gates, 2017’de Amazon’un kurucusu Jeff Bezos tarafından geçilmiş ve dünyanın en zengin 2. insanı olmuştu. Çok uzun yıllardan beri sürekli en zengin insanlar arasında yer alan emekli iş adamı Bill Gates, geçtiğimiz gün Amerika’nın ünlü talk show sunucularından Ellen DeGeneres’e konuk oldu. Programda, şu ana kadar yaptığı “zevki için” iki büyük alışverişi açıklayan Gates, bu parayı kazanmak için neyin önemli olduğunu da vurgulamış oldu.

31 yaşında milyarder olarak o dönemin en genç milyarderi olan Gates, bu kadar zengin olduktan sonra fazla abartılı ürünlerde gözünün olmadığını açıkladı. Bu açıklamasına rağmen iki tane pahalı oyuncak aldığını kabul eden Gates, bunların birinin Porsche, diğerinin ise bir uçak olduğunu söyledi. Bombardier BD-700 Global Express marka bir uçak satın aldığını söyleyen Gates, bu oyuncağa 40 milyon dolar ödeme yapmış. Bu, 19 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip iş yolculukları için tasarlanmış özel bir uçak. Bunun dışında bir de Porcshe satın alarak kendini şımarttığını söyleyen Gates, bunların dışında çok pahalı ürünler satın almadığını belirtti.

Genç yaşta milyarder olduğunda çok fazla şeyin değişmediğini belirten Gates, “O zamanlar ana kaygım, birçoğu ailelerine bakmaya çalışan çalışanlarıma ödeme yapabilmekti” dedi. Bu aldığı iki taşıtı “çılgın şeyler” olarak nitelendiren Gates, bunun dışında evinde de kesenin ağzını açmış gibi gözüküyor. Yalnızca trambolin için bir odası bile bulunan Gates’in evinin değerinin 125 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

Gates’e göre zengin olmanın pek de büyük bir esprisi yok. Aynı şekilde yemek yiyip benzeri konulara üzüntü duyduğumuzu belirten milyarder, Microsoft’u bıraktığından beri karısı Melinda Gates ile birlikte kendi kurdukları Bill & Melinde Gates vakfıyla yaşamın zor olduğu noktalara yardımda bulunuyorlar. Bunun için milyarlarca dolar harcayan Gates, bu harcamalarına devam edecek gibi duruyor.

Bunun dışında Bill Gates’in Ellen’a katıldığı şovu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada hatırlatalım; Gates’in programın başında sizin için bir sürprizi var.