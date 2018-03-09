BİM, iPhone X'ları Hangi Mağazalarda Satacaklarını Açıkladı!

BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, 1100 TL indirimli iPhone X satışlarının 1500 cihazla sınırlı olduğunu açıklarken satışların gerçekleştiği mağazaları da duyurdu.

Daha önce de yaptığı uygun fiyatlı teknolojik cihaz satışlarıyla dikkat çeken ve yakın dönemde gerçekleştirdiği uygun fiyatlı PS4 satışı ile tüketicilerini memnun eden, Türkiye’nin en değerli 7. şirketi konumunda bulunan BİM’in bugüne özel olarak mağazalarında iPhone X satışı gerçekleştireceğini geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk.

BİM’in uygun fiyatlı olarak iPhone X satışı gerçekleştirileceği biliniyor olsa da satışların hangi mağazalarda yapılacağı netlik kazanmamıştı. BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, kaç adet iPhone X satışı gerçekleşeceğini ve satışların hangi mağazalarla sınırlı olduğunu açıkladı.

Toplamda 1500 adet iPhone X satışı gerçekleştireceklerini bildiren Haluk Dortluoğlu, ‘’5 bölgenin mağazalarında satacağız. Yeterince temin edilmeyince böyle olabiliyor. Tuzla, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas'taki mağazalarımızda satacağız.’’ dedi. Bu mağazalara yakın olan takipçilerimiz, iPhone X’a 1100 TL indirim ile 4999 TL’ye sahip olabilirler.

Eğer iPhone X'u satın almayı düşünüyorsanız, daha önce hazırladığımız inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.