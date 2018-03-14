Teknoloji severlerin kalbini kazanan kampanyalar sunmaya devam eden BİM, iPhone X bombasından sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satmaya başlayacak.

BİM için artık ürün yelpazesine nesil teknolojik ürünler ekleyen mağaza tanımlaması yapmamız yanlış olmaz. Zira market zinciri, neredeyse her hafta bizleri şaşırtan ürünleri satışa sunmaya devam ediyor.

Hatırlarsanız 1500 adetle sınırlı da olsa 1100 TL daha düşük fiyatlı iPhone X satışı yapan BİM, bu sefer Xiaomi’nin fiyat performans ürünü olan Mi Bluetooth Hoparlör’ünü satacak.

16 Mart Cuma gününden itibaren 129 TL’den satışa sunulacak ürünün piyasa değerinin 230-250 TL arası olduğunu belirtmekte fayda var. Yani ürünü satın alanlar, ortalama %50’lik bir indirimden faydalanmış olacaklar.

6 taksit seçeneğiyle satışa sunulacak Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör, 85 Hz - 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi sunan, 2 kanallı stereo özelliğine sahip. 2 x 3W gücüne sahip hoparlörde Aux ve hafıza kartı desteği de yer alıyor.

BİM, ayrıca aynı tarihten itibaren Vestel Venüs E2 5000’ü de satışa sunacak. Bu cihazın fiyatı ise 499 TL.