Bing, Anasayfasında Yanlışlıkla Penisli Fotoğraf Paylaştı!

Microsoft'un arama motoru Bing, anasayfasında paylaştığı görsele gizlenmiş penisi göremedi.

Google’dan sonra dünyanın en ünlü arama motorlarından birisi olan Bing’in sürekli olarak değiştirdiği kapak fotoğraflarından birinde, çok küçük bir penis işaretinin olduğu gözlemlendi.

Hırvatistan’daki Brač adasının görselini ana sayfasında paylaşan Bing, hiç fark etmediği bir şeyi de beraberinde paylaştı.

Görsele dikkatlice bakıldığında kumlarla yapılmış bir “penis” olduğu gözüküyor. Microsoft’un arama motoru olarak milyonlarca kişinin kullandığı bir sayfada, böyle bir hatanın olmasını eleştiren binlerce insan Microsoft’a şikayetler yağdırırken, olayın sonradan farkına varan Bing ise görseli photoshop’la yeniden düzenleyerek sorunsuz halini yayınladı.

Görselde en dikkat çekici olay ise penisin yanında birçok insanın bulunuyor olması. Kumsalda canı sıkılan birkaç insanın uydulara tarihi bir anı bırakmak istemesinden kaynaklandığını düşündüğümüz bu görseller, Bing sayesinde tüm dünyaya pazarlandı.

Bu olaydan dolayı Bing’in başını biraz ağrısa da internette paylaşılan şeylere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha görmüş olduk.