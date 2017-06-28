Bir Çerçevesiz Telefon da Fiyat-Performans Devi Elephone'dan!

2017 yılında büyük firmaların çerçevesiz telefonlarını tanıtmasının ardından, daha küçük firmalar da yavaş yavaş trende uyum sağlıyor.

Akıllı telefon dünyasının yeni akımı olan ince çerçeveler, büyük ekranlar; kullanıcılardan aldıkları olumlu tepkiler sayesinde tüm üreticileri bu tipte cihazlar üretmeye yönlendiriyor.

Çinli uygun fiyatlı telefon üreticisi Elephone, yeni trendleri yakından takip eden ve uygulayan bir üretici olarak bu yeni ince çerçeve çılgınlığına da kendi modeliyle dahil oldu. Model hakkında henüz herhangi bir isim ya da donanım bilgisi olmamasına rağmen ekran boyutunun 5,72 inç olacağını biliyoruz. Ekranı LG G6 gibi 18:9 en-boy oranına sahip olacak cihaz muhtemelen Android O yüklü şekilde gelecektir.

Cihazın kendisinden daha büyük olmasına rağmen daha küçük bir ekrana sahip olan iPhone 7 Plus ile yan yana fotoğrafını ve bir kaç farklı fotoğrafını alttan inceleyebilirsiniz.



