Kitleleri peşinden sürükleyen, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya seslenen ve aniden ortadan kaybolan Vine efsanesi devam edecek.

Bundan yaklaşık 10 yıl önce Vine adında küresel bir sosyal medya mecrası olan Vine çıkageldi. Kendine has paylaşım mantığı bugünün birçok sosyal medya markasına ilham oldu. Videolu paylaşımların popülerleşmesini sağladı. Ancak her iyi şey gibi, Vine da zamanla unutuldu.

Uygulamanın yapımcıları efsaneyi, hemen hemen aynı özelliklere sahip Vine Camera isimli uygulama ile yaşatmaya devam ettiler. Vine sayesinde internet fenomeni olan ünlülerin de büyük çoğunluğu şov dünyasından uzaklaştı ve kayboldu. Akıllı telefonlarımızdan bir anlığına esip geçen bu fırtınanın kurucuları, tüm internet alemine müjdeyi verdi.

Vine'in kurucu ortağı Dom Hofmann resmi Twitter hesabından bu gönderiyi paylaştı:

Dom Hoffman yeni uygulamanın kendi kaynaklarından finanse edilmeyeceğini açıkladı. Hatta yeni şirketin işlerine ekip olarak çok karışmayacaklarını dile getirdi. Ancak yukarıda gördüğünüz paylaşım, sosyal medyada olay yarattı. Hoffman ve ekibi, görünüşe göre Vine 2 üzerinde ter döküyor.

Sosyal medyada yer alan eşsiz topluluk, Vine özlemiyle geçen yılların acısını bu paylaşımın retweet ve beğeni butonlarına yüklenerek çıkartıyor. Aslında uygulamanın tam adı konusunda da net bir açıklama yok. Sadece renkler, logo ve “V” harfi bize bunun Vine 2 olduğunu düşündürüyor.

Sosyal medya mecralarının çeşitlenmesi açısından bu haber, kesinlikle büyük sürpriz oldu. Kullanıcılar benzer mantıkla kısa videolar oluşturmayı tekrar kabul edebilirler mi, bilinmez. Ancak bildiğimiz tek bir şey var: Vine küllerinden doğuyor.