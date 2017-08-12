Bir Fil, Fare ve Köpek Gökdelenden Düşerse Ne Olur?

Bir YouTube videosu, içlerinde fil, fare ve köpeğin gökdelenden düşmesi sonucunda olacakları ve diğer bilimsel bilgileri eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Bir filin, köpeğin ve farenin gökdelenin en üstünde olduğunu düşünelim. Sırayla bu hayvanlar aşağı düşse nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? Muhtemelen düşen fare, biraz sersemleyip kendine geldikten sonra oradan uzaklaşırdı. Köpek ise düştükten sonra kemiklerinin büyük bir çoğunluğu kırılırdı ve orada ölürdü. Fakat filin düşmesi, en olaylı düşüş olurdu. Çünkü fil düştükten sonra sadece kemikleri kırılmakla kalmazdı ve etrafı kana bulayabilirdi.

Peki bir fare düşünce hiçbir şey olmazken, neden köpek ve fil hayatlarını kaybediyorlar? Yerçekimi, farklı boyutlardaki canlılar için aynı etkiye mi sahip? Bir karıncanın uçaktan düşmesiyle nasıl sonuçlar ortaya çıkar? Bunların yanıtı elbette bilime dayanıyor.

Kurzgesagt – In a Nutshell kanalı da bilimsel gerçekleri, eğlenceli bir şekilde izleyecilerine sunuyor. Üst kısımdaki tüm soruların cevabına ve daha fazlasına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli bir şekilde fizik kurallarını ve bunlardan doğan sonuçları anlatan videoda tam uyumlu Türkçe altyazı da bulunuyor. Ayarlardan Türkçe altyazıyı aktif ettikten sonra izleyebilirsiniz.