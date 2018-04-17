Bir İlk Gerçekleşiyor: Microsoft Kendi Linux Sürümünü Dağıtacak!

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Güvenlik teknolojilerinin yeterli seviyede olmadığını düşünen Microsoft, kalbinde Linux çekirdeği bulunan Azure Sphere teknolojisini tanıttı.

Hem ücretsiz hem de açık kaynak kodlu olan Linux işletim sistemleri, uzun yıllar boyunca Microsoft’un Windows işletim sistemlerinin yazılım konusundaki egemenliğini en çok tehdit eden sistemler olmuştur. Bugüne geldiğimizde ise her şeyin değiştiğini söylemek mümkün. Microsoft, dün düzenlediği etkinlikte kendi özel Linux çekirdeklerini dağıtacaklarını açıkladı.
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Microsoft’un Azure Sphere adını verdiği yeni teknoloji, akıllı cihazlara, oyuncaklara ya da diğer cihazlara güç veren mikro işlemciler için yeni ve daha güçlü bir güvenlik sistemi vaat ediyor. Fakat buradaki asıl kritik nokta, Microsoft’un ilk kez bir ürünü için kendi özel Linux çekirdeğini kullanacak olması.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Microsoft Başkanı ve Baş Hukuk Görevlisi Brad Smith, ‘’43 yıl sonra bir ilki tanıtıyoruz. Kendi özel Linux çekirdeğimizi dağıtacağız.’’ derken, mevcut teknolojinin güvenlik açıklarına karşı Azure Sphere’in donanım, yazılım ve bulut teknolojisini birlikte kullanan bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.
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Microsoft, ilk olarak yeni ve güçlü bir mikro işlemci tasarladı. Şirket bu işlemciyi güncel işlemci üreticilerine ücretsiz olarak dağıtacak. İkinci olarak ise bu çipler üzerinde çalışacak Linux tabanlı Azure Sphere OS yazılımı geliştirildi. Donanım-yazılım uyumu tamamlanan çiplere Azure Sphere bulut güvenlik hizmeti ile 10 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlanacak.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/microsoft-azure-sphere-is-powered-by-linux-2018-4
Etiketler: microsoft, Linux
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