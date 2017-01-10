Bir Mağaradan Çıkan Kemikler, Atalarımızın ‘İnsan Etiyle’ Beslendiklerini Ortaya Çıkardı!

Belçika’daki Goyet kasabasında bulunan bir mağaradaki insan kemikleri, atalarımızın insan etiyle beslendikleri gerçeğini ortaya çıkardı.

Neandertaller, günümüzden yaklaşık 28 bin ila 200 bin yıl önce yaşamış insan türüdür ve bize en yakın insan türü olarak bilinirler. O zamanlar ağırlıkla Avrupa’da yaşadığı belirtilen Neandertallere ait tarihin en eski kalıntı da Fransa’nın güney kesimlerindeki bir mağarada keşfedilmişti. Şimdi biraz daha ürkütücü bir gerçekle karşılaştık: Neandertaller yalnızca geyik etiyle değil, aynı zamanda birbirlerinin etlerini yiyerek beslenmişler.

Belçika’nın Goyet kasabasındaki bir mağaradan çıkarılan kemikler, 40 bin yıl önce yaşamış bir bebeğe, çocuğa ve dört yetişkin insana ait. Araştırmalar, kemiklerin parçalarına ayrıldığını ve içlerindeki iliğin dahi çıkarıldığını gün yüzüne çıkarıyor. Bu kemikler, neandertallerin dünya üzerindeki son zamanlarının da bir kanıtı niteliğinde.

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden Helene Rougier, oluşturduğu ekiple birlikte kemiklerin sırrını ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Zira kemiklerdeki etler, tıpkı ren geyiklerindeki ve atlardaki gibi bazı materyaller kullanılarak sıyırılmışlar. Ekip ise bunun sebebini araştırıyor.