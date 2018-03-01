Yazılım mühendisi Arkaitz Garro, kedisi eve gelince haberdar olmak için yapay zeka desteği de bulunan yüz tanıma teknolojili bir kamera geliştirdi.

WeTransfer yazılım mühendisi Arkaitz Garro, bu mesleğini evinin bazı bölgelerinde çeşitli araçlar için de kullanıyor. Dışarıda gezdikten sonra eve girmek isteyen kedisi Bobis için bir yüz tanıma aracı ekleyen Garro, Bobis’in kapıya geldiğinde telefonuna gelen bildirimle haberdar olabiliyor. Garro, diğer herkes gibi neden bir kedi kapısı sunmadığını şu ifadelerle açıklıyor:

“Eşim ve ben birkaç yıl önce Bobis’i balkonumuzda gördük. Onun bir evi olup olmadığını bilmiyorduk. Bu yüzden ilk başta kediyle arkadaşlık kurup onun birkaç fotoğrafını çekip mahallede dağıttık. Bobis’in birkaç ev ötede bir sahibi olduğu ortaya çıktı. Sahibi Bobis’i bizimle paylaşmaktan mutluluk duyacağını söyleyince Bobis’in iki ailesi oldu. Bu nedenle kedi bizim eve belli zamanlarda geliyor. Biz de kedi kapısına sahip olmadığımız için onun etrafta olduğu zamanları bilmek ve kapıyı açmak istiyorduk” dedi.

Yazılım konusunda başarılı bir isim olan Garro, kedisini eve almak için bir düzenek yapmaya karar verdi. Kediyi tanıması için bir kamera bulunduran yazılımcı, bu kameraya hareket algılama ve görsel tanıma gibi bazı yapay zeka özellikleri eklemiş. Böylece kamera kediyi dışarıdayken görecek, tanıyacak ve Garro’nun akıllı telefonuna bildirim gönderecekti.

Karmaşık gözükse de son derece basit birkaç adımla geliştirilebilecek bu proje, artık iyiden iyiye ütopik bir dünyada yaşadığımızı bizlere gösteriyor. Kediler için yapay zekalı kapıları bundan 10-20 yıl önce birine söyleseydik, bu konuda neler diyeceklerini az çok tahmin edersiniz.