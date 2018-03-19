Günümüzde amiral gemilerinin gerçekten yüksek fiyatlara sahip olduğu bir gerçek. Peki en yeni Android amiral gemisi Galaxy S9+ ne kadara mal oluyor ve Samsung cihazdan ne kadar kar elde ediyor? Analistler bu soruların yanıtlarını açıkladı.

Akılı telefon kameralarının DSLR fotoğraf makinelerine yakın kalitelerde fotoğraflar sunmaya başlaması ile birlikte Samsung, Apple gibi teknoloji şirketleri arasında en iyi mobil kamerayı sunmak için amansız bir yarış başlamış durumda. Bu durum, tüketicilerin daha iyi kameralarla donatılmış telefonlara sahip olmasını sağlasa da aynı zamanda akıllı telefon maliyetlerinin de artmasına neden oluyor.

Samsung, son amiral gemisi olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kameraları ile birlikte hem Android rakiplerine, hem Apple’a hem de bir önceki amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+’a fark atmış durumda. Fakat bu iyileştirme, şirketin telefonu 36 dolar daha pahalıya mal etmesine neden oldu. Zira tek kameralı Galaxy S8+, 343 dolara üretilirken çift kameralı Galaxy S9+, 379 dolara mal oluyor.

Akıllı telefonların birbirleri ile yarıştıkları bir diğer alan ise ekran. Samsung, Galaxy S9+ ile birlikte kamera donanımının getirdiği maliyet yükünü bir miktar ekran tasarrufu ile gidermiş durumda. Benzer ekran boyutlarına sahip olan Galaxy Note 8 ekranı 82 dolara, Galaxy S8+ ekranı ise 78.5 dolara mal olurken, Galaxy S9+ ekranı 72.5 dolara mal oluyor. Yine de bu durum ekranın Galaxy S9+’daki en pahalı bileşen olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zira Samsung'un kendi üretimi işlemci olan Exynos 9810 68 dolar, bellek bileşenler ise 51 dolar maliyete sahip.

Samsung’un hem çoğu bileşenini kendisi ürettiği hem de fiyatlandırma konusunda rakiplerine göre çok daha insaflı olduğu için bir tık daha uygun fiyatlı olduğu söylenebilir. Galaxy S9+’ın Samsung resmi web sitesindeki fiyatı 840 dolar. Bu fiyatı ürün maliyeti ile oranladığımızda şirketin %55’lik bir kar marjı belirlediğini görüyoruz. Bununla birlikte Apple, iPhone X için %61, iPhone 8 Plus için ise %59’luk kar marjı belirlemiş durumda.