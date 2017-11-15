Bir Tank Mermisinin Ağır Çekimdeki Görüntüsü

Saniyede 25 milyon kare video çekebilme özelliğine sahip bir kamera, saniyede 1.500 metre hızla ilerleyen bir tank mermisini bakın nasıl takip ediyor.

Piyasada bulunan, saniyede 25 milyon kare video çekebilen “yavaş çekim kamera modelleri” sayesinde normalde göremediğimiz ayrıntılar kayıt altına alınabiliyor. Mesela bir tank mermisi çıkış anıyla birlikte görüntülenebiliyor. Peki bu cihazlar, olağanüstü hızlı bir tank mermisini nasıl takip edebiliyor?

Bilindiği kadarıyla bir tank mermisi saniyede tam 1.500 metre hızla ilerliyor. Bu hıza kamera aracılığıyla ulaşıp takibe alabilmek ise normal şartlarda kesinlikle mümkün değil.

Bunu Yapabilmenin Yolu Aynalardan Geçiyor

Konu hakkında bir video hazırlayan “Curious Droid” adlı kanal, tekniğin detaylarına iniyor. Geliştirilen mekanik sistemler, aynaların bir tank mermisinin hızına çıkabilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede kamerayı değil aynayı hareket ettirerek saniyede 1.500 metre hızla ilerleyen mermi takip edilebiliyor. Günümüzün modern kameralarından Cordin Model 510, örneğin saniyede 20 bin devir hareket kabiliyeti bulunan bir aynayla geliyor. Saniyede 25 milyon kare çekim yapabilen kamera, bu hızda bile 616×920 piksel çözünürlük verebiliyor.

Yavaş Çekim Kamera Modelleri Bilim Dünyasının Yardımcısı

Yavaş çekim kameralar bu çekim güçleri sayesinde birçok bilimsel deneyin merkezinde yer alıyor. Bilim insanları silah haricindeki alanlarda da bu kameralardan faydalanıyor ve ayrıntıları yakından gözlemleyebiliyor. Bu teknik doğrultusunda hazırlanan ilk yavaş çekim kameralardan bir tanesinin ise ikinci dünya savaşı döneminde hazırlanan C4 olduğu söyleniyor. Hareketli bir aynaya ve toplam 2.000 kg ağırlığa sahip olan kamera, saniyede 7 milyon kare kayıt yapabiliyordu.