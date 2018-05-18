ABD piyasasından büyük bir darbe yiyen Çinli firma ZTE, iki ülke arasındaki ticari gerilimlerin kurbanı oldu. Krizlerin ardından üretimi durduran firmaya destek, doğrudan ABD Başkanı Trump’tan geldi. Trump’ın destek çağrısı, ZTE’ye karşı yaptırımlara engel olamadı.

Dünyanın sayılı haberleşme teknolojileri üreticilerinden olan ZTE’yi çoğumuz akıllı telefonlarıyla tanıdı. Çinli firma aslında bu alandan daha geniş bir iş hacmine sahip olan uydulu haberleşme sistemleri üretiyor ve başta ABD merkezli operatörler olmak üzere, dünyanın farklı yerlerine satış gerçekleştiriyordu.

ABD’nin Çinli firmalara karşı ağır ticari yaptırımları uygulaması, iki ülke arasındaki gerilimi de arttırdı. Bütün ilişkiler ekseninde ABD’deki ortaklıkları siyasi bir kararla sonlandırılan ZTE, kısa bir süre önce üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Başkan Donald Trump, ZTE’nin tekrar dönmesi için finansal destek çağrısında bulundu.

ABD’nin ZTE’ye kolayca yaptırım uygulamak için öne sürdüğü gerekçe, şirketin ABD’li vatandaşların verilerini ele geçirmesi olmuştu. Ülkedeki en büyük 4. akıllı telefon üreticisi konumunda olan ZTE, ABD’li şirketlere donanım ve ekipman satamayacak duruma getirildi. Yedi yıllık ticaret yasağından dolayı firma krize girdi. Diğer taraftan firmanın İran ve Kuzey Kore’ye yasa dışı yollarla ABD için üretilen ekipmanı göndermesi de iddialar arasındaydı.

ZTE’nin avukatları kararı bozmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Geçtiğimiz pazar günü ise doğrudan Trump’ın desteğini aldılar. Beyaz Saray Ticaret Komisyonu için başkandan gelen çağrı bile yetersiz kaldı ve ZTE’nin 7 yıllık ticari yasağı onaylanmış oldu.

Çin ve ABD dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak ticari gerilimlerin dünya çapında etkili olduğu bir ağa sahip. Milyarlarca dolarlık anlaşmaları kapsayan çalışmaların ilk kurbanı ise ZTE oldu.

Beyaz Saray, alınan kararla ilgili henüz herhangi bir yorum talebine yanıt vermedi.