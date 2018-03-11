Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkarak ülkemize gelmek için yola çıkan özel bir jet İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yere çakıldı. Özel uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.

Başaran Holding'e ait olan ve Dubai'den Türkiye'ye gitmek için kalkış yapan özel jet İran'ın başkenti Tahran'da düştü. Jetin içerisinde Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu bildirildi. Düşen jette yolcular ve mürettebat dahil kimse kurtulamadı. Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin de bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklama yaptı.

Büyükelçi Tekin yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanına intikal etmeye çalıştığını söyledi. Tekin, neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını da belirtti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da İran hava sahasında bir Türk jetinin düştüğünü doğruladı. İran'ın acil durum yönetimi örgütünün sözcüsü Mojtaba Khaledi de, uçağın Şahrekord'ta bir dağa çarptığını ve alev aldığını ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mina Başaran ve arkadaşlarının bekarlığa veda partisinden döndükleri belirtildi. Kazada hayatını kaybeden pilotların adının Melike Kuvvet ve Beril Gebeş olduğu öğrenildi.