Bir Virüs Uçak Kabininde Nasıl Yayılır?

Uçak seyahatleri elbette ki uzun otobüs yolculuklarına göre çok daha konforlu. Sizi endişelendirmek istemeyiz ancak, uçak yolculuklarında hastalanma riskiniz %80’lere çıkabiliyor.

Özel bir yükseklik veya uçak fobisi olmayan herkes, seyahatlerinde uçak kullanmayı tercih eder. Ancak çoğu zaman keyifli uçak yolculuğumuz grip veya benzeri hastalıklar ile son bulur. Kaptığımız bu hastalık mikrobunun etkisi çoğunlukla oturduğumuz bölgeye göre değişiyor.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda bugün yayınlanan yeni araştırmalara göre, hava yolu ile yayılan hastalıklar çoğunlukla önlerde oturan yolcuları etkilemiyor.

Her yıl üç milyar kişinin uçtuğunu düşünürsek, çok az sayıda araştırmacının bu konuya detaylı bir şekilde baktığını öğrenmek şaşırtıcı bir durum. Ancak şunu da göz önünde bulundurmalıyız ki, virüslerin uçaklara yayılmasını izlemek hiçte kolay değil. Bunun nedeni ise, uçaklarda video kamera, RFID etiketleri, ultrason, kızılötesi ve insan hareketlerini izlemek için uçak kabinlerinde kullanılamıyor olmasıydı.

Bulaşıcı hastalıkların uçuş sırasında nasıl yayılabileceğini incelemek için araştırmacılar, Emory Üniversitesi Nell Hodgson Woodruff Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan yazar olan Vicki Stover Hertzberg ile birlikte, eşleştirilmiş gözlemcileri (araştırma ekibinin üyeleri) kullanan yeni bir gözlem tekniğini tasarladı ve bunu test etti. Çalışma kapsamında araştırmacılar, yolcuları bir iPad uygulaması ile 10 sezon boyunca incelediler. İnceme sonucunda, uçağın ortasında oturan yolcuların enfeksiyona yakalanma olasılığının %80’lere çıktığı görüldü. Ortadan öne doğru her yolcu hastalık için oran %3 daha düşüyordu. Oluşturulan modele göre, bulaşıcı bir hastalığa sahip uçakta, uçuş başına %4.6 yolcunun hastalanma olasılığı mevcut olduğu belirlendi.

Araştırma süresince farklı bir konuda açıklığa kavuştu. Yolcuların %40’ı uzun uçuşlarda yerini hiç terk etmiyor, %40’ı en az bir kez kalkıyor ve %20’si iki veya daha fazla kez kalkıyordu. Araştırmalar genel olarak tek koridora sahip uçaklarda yapıldı. Bu noktada düşünürsek, daha fazla koridor, daha fazla hastalık riski anlamına geliyordu.

Aslına bakarsak uçuş sırasında çok da fazla hastalık riski yok. Peki neden uçuşlarda sürekli hastalanıyoruz? Sorunuzun cevabı uçağın içinde değil de, bekleme sürenizde olabilir. Alternatif olarak havalimanında beklerken, bazı yolculardan, uçuştan önce veya sonra diğer kaynaklardan etkilenmiş olabilirsiniz. Peki siz uçuş sonrası böyle bir gribal enfeksiyona yakalandınız mı? Yoksa şimdiye kadar hiç hastalanmayan şanslı yolculardan mısınız?