İlk çıktığı günden beri, Bitcoin blok zinciri asla silinemeyen dijital graffitileri içeriyordu. Yeni geliştirilen bir yazılım, bu graffitilerin bulunmasını sağlıyor.

Bitcoin, yaklaşık on yıl önce dünyaya ilk kez piyasaya sürüldüğünde, yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bir gün devlet tarafından kontrol edilen paranın yerini alacak bir para birimi sistemi kurmayı hayal etti.

Bitcoin blockchain artık 500.000'den fazla bloktan oluşuyor ve bu bloğa, her on dakikada bir yeni zincir ekleniyor. Bu blokların çoğu, Bitcoin gönderme ve alma ile ilgili verileri içeriyor, ancak blockchain aynı zamanda kısa mesajların paylaşım verilerini de içeriyor.

Bu hafta, Florida tasarım ajansı Branger_Briz, Bitcoin blok zincirini araştıran ve kodlar arasında saklı olan eserleri ve mesajları ortaya çıkaran 'Messages' adlı etkileşimli bir sanat projesini yayınladı. Bitcoin'de bilgilerinizi kodlamanın birkaç yolu vardır, bu nedenle Bitcoin cüzdan adresinizdeki mesajlarınız gizlenebilir veya Bitcoin işlemlerinde kullanmak üzere imza olarak kullanılabilir. Aramayı bilmeyen birisi için, onları bulmak epey zor olabilir ancak Messages, uygulaması tam da bunun için tasarlanmıştır.

Branger_Briz, “Bugünkü içeriklerde gizli aşk mesajları, şifreli şiirler, ASCII sanatı, imzalar, öyküler ve daha fazlası var” dedi. Bitcoin dünyada hala iyi ve faydalı olmaya çalışırken, dijital graffiti sanatçılarının blok zincirini gizli sanat galerisine çevirme kararı, iyi bir kullanım yolu olabilir.