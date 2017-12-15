Bitcoin Cash, En Değerli 3. Kripto Para Unvanını Kaybetti

Bitcoin Cash piyasa değeri bazında 3. en değerli kripto para unvanını kaybettikten sonra düşüşe geçti

Ripple'in XRP'si Perşembe günü Bitcoin Cash toplam değerini aşarak üçüncü en değerli kripto para birimi haline geldi. XRP kripto para birimi perşembe günü %78’lik bir artış ile toplamda 320.29 milyar dolar yaklaşık 1 trilyon 237 milyar türk lirası değerine ulaştı. Markets Insider'ın verilerine göre, XRP cuma günü tüm kripto para birimlerine oranla % 6,69 oranında işlem gördü.

En değerli 3. Kripto para birimi unvanını kaybeden Bitcoin Cash son 24 saat içerisinde %9.83 değer kaybederek 1,736 dolardan (6,709 TL) işlem görmeye başladı, en yüksek ulaştığı değer ise 1,921 dolar(7,424 TL). Bitcoin geliştiricilerinin henüz bu ani değişikliklere önlem almayı başaramamış olması hala yatırımcıların gözünü korkutuyor.

Ancak Bitcoin Cash’in son yedi gün içerisinde %48 oranında bir değer artışı gösterdiğini eklemekte fayda var. Kısaca Bitcoin Cash için hızlı yükselip sert düştü demek tam yerinde olacaktır. Kripto para piyasası değerlerini merak edenler için toplam pazar değeri 1 milyar dolardan daha fazla olan 24 kripto para bulunuyor ve güncel değerlerine buradan ulaşabilirsiniz.