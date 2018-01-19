Güney Koreli millet vekilleri, bugün ülke içindeki kripto para ticaretinin durumu hakkında karar vermek için parlamentoda toplanıyorlar. Yasaklanmalara dair bugüne kadar ortaya atılan iddialar, beklenenden de ciddi görünüyor. Bitcoin ve diğer kripto paralar bir düşüş dalgasına girebilirler.

Asya ülkeleri, başta Bitcoin olmak üzere ülke içlerindeki kripto para ticareti faaliyetlerini yasaklama eğilimi gösteriyorlar. Bunun için en önemli açıklamaları da yolsuzluklar ve kara para aklama operasyonları gösteriliyor.

Yaklaşık son iki haftadır Güney Kore ve Çin’in yasaklama girişimlerine dair haberler geliyor, devlet yetkililerinden tehditkar açıklamalar geliyordu.

Asya ülkelerindeki ticaret, küresel ticaretin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bitcoin gibi sitemlerde son fiyatı her zaman yatırımcılar belirlediği için, yasaklamalar sonucunda yatırımcı sayısındaki düşüş fiyatlara doğrudan etki ediyor.

Güney Kore’de karar bugün çıkıyor:

Güney Kore devlet yetkilisi Hong Nam-ki'ye göre, kripto para ticareti hakkında hükümet yetkilileri ikiye bölünmüş durumdalar. Aynı zamanda bugün parlamentoda düzenlenecek bir oturumla karara varacakları bildirildi.

İki haftadan beri dolaşan söylentiler ve Çin’deki yasaklamalar sonucunda Bitcoin dahil bütün kripto paraların fiyatı önemli ölçüde etkilenmişti. Güney Kore’de herhangi bir yasağın yürürlülüğe girmesi, bir düşüş dalgasını daha beraberinde getirebilir.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, son 1 aydır yaşanan dalgalanmalara rağmen, hareketlenmelerini sabitlediler. Bitcoin Aralık ayındaki durumuna göre %45’ten fazla değer kaybetmişti.

Güney Kore’deki yatırımcılar, hükümetin tavrından çekinerek çoktan kripto para ticaretini bırakmaya başladılar.