Bitcoin'in Değeri Altını Geçti

Bitcoin, artık altından daha değerli. Peki bu nasıl oldu? Detaylar haberde!

Bitcoin, yani internet parası diye geçen birim, artık altından da değerli bir hal aldı. Altın ise hep değerli olmuştur, fakat Bitcoin karşısında artık değil.

Son zamanlarda çok hızlı bir yükseliş yaşayan Bitcoin, altının da piyasa değerini geçmeyi başardı. Geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen durum sonucunda Bitcoin, piyasayı 1241,3 dolardan açarken, altın ise 1241,25 dolarda açtı.

Bu durumun 20 dakika sonrasında ise Bitcoin %1,8'lik bir artışla 1248,1 dolara ulaştı. Altın ise 0,6'lık bir düşüş göstererek 1242,15 dolar seviyesine düştü. Gelecek Bitcoin'de mi? Sürekli ve istikrarlı bir artış gösteren Bitcoin konusunda siz ne düşünüyorsunuz?