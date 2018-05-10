“Bitcoin Tekrar 10.000 Dolara Çıkacak, Durdurmak İmkansız!”

ABD’de yayın yapan CNBC kanalına konuk olan Brian Kelly isimli bir yatırımcı ve kripto para girişimcisi, Bitcoin üzerinde yıl başından bu yana oluşan baskının kalkacağını ve en değerli kripto para biriminin nasıl 10.000 dolar seviyesine yükseleceğini açıkladı.

Kripto para piyasasında faaliyet gösteren BKCM LLC isimli şirketin kurucu CEO’su olan Biran Kelly, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleceği hakkında yaptığı tutarlı tahminlerle tanınıyor. Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, Kelly’ye göre artık önlemez bir yükselişe geçti, engel olmak ise son derece zor. Kelly bu düşüncelerini, nedenleriyle birlikte açıkladı.

Bitcoin’in oldukça ciddi bir pazar olduğunu söyleyen Kelly, karşı görüşe sahip ekonomistlerle sürekli çatışma halinde. Kendisine göre artık kripto paralar, finansal konferanslarda eskiye nazaran daha çok yer buluyorlar. Diğer pazarlara kıyasla henüz değeri çok düşük olan kripto para pazarı, yavaş yavaş büyük oyuncuların da dikkatini çekiyor. Kelly, artık 460 milyar dolar seviyelerine yükselen kripto para piyasasının göz ardı edilemeyeceğini, büyük oyuncuların sürece dahil olacaklarını söylüyor.

Bitcoin dahil tüm kripto paralar, sayıları çok fazla ve harcadıkları tutarlar çok az olan bireysel yatırımcılara göre değerleniyorlar. Büyük yatırımcıların büyük miktarlarda gerçekleştirdikleri alım-satımlar, ani değer değişimlerine neden oluyor. Bugüne kadar yaşanan dalgalanmaların bir kısmı, Güney Kore gibi önemli pazarlarda oluşan devlet baskısı ile küçük yatırımcıların, toplu şekilde pazardan çekilmeleri olmuştu. Balina olarak tabir edilen büyük yatırımcılar ise sürece dahil oldukları anda oyunun kurallarını değiştirebilecek etkiye sahipler.

2018’in başlarında yaşanan ani düşüşler sırasında bir Çinli yatırımcının 10.000 Bitcoin birden aldığı biliniyor. Bunun gibi işlemler, piyasaya daha fazla para girmesini, dolayısıyla Bitcoin’in değerinin artmasını kolaylaştırıyor. Kelly ise yakın zamanda Bitcoin’in benzer yatırımlar alacağını, bu yatırımların da belirli düzenlemelerden sonra geleceğin söylüyor. Düzenlemelerle anlattığı şey ise uluslararası hizmet veren borsaların, piyasaya çekidüzen vermeleri.

Bitcoin tüm olumsuz yorumlara rağmen doğrudan kripto para piyasasında hizmet veren yatırımcılara göre artık önlemez bir değer.

10 Mayıs Perşembe sabahı saat 08:30’da Bitcoin’in değeri 9.312 dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz hafta 6 Mayıs’ta 9.948 dolara kadar çıkmıştı.